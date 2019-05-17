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İbrahim Karakaş eşi Dilber Ay'ın ölüm anını anlattı! Tüyleri diken diken etti

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.05.2019 09:47 | Son Güncelleme

29 Nisan'da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Dilber Ay'ın eşi İbrahim Karakaş, katıldığı canlı yayında eşinin ölüm anını anlattı. Karakaş eşinin ona 'Herif Allah senden bin kere razı olsun' dediğini de ifade etti.

İbrahim Karakaş eşi Dilber Ay'ın ölüm anını anlattı! Tüyleri diken diken etti

Sanatçı Dilber Ay, Ankara'da akraba ziyareti sırasında rahatsızlanarak kaldırıldığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Ay'ın acılı eşi İbrahim Karakaş, dün Seren Serengil ve Cengiz Semercioğlu'nun TV100'deki programına konuk oldu.

Gözyaşlarına hakim olamayan Karakaş, eşinin hayatını kaybettiği günü anlattı.

"GECE GÜNDÜZ ONUNLAYDIM"

22 yıllık eşinin ölümünden sonra birlikte yaşadıkları evde kalamadığını söyleyen Karakaş, sözlerine şöyle devam etti: "Hayatımdan çıkması biraz zor olacak. Kendimi toparlayamadım, evde kalamıyorum zaten. Evde otururken 'Ya herif ben bu ayaklardan bıktım kardeşim' dedi. Ayaklarında menisküs vardı, yürüyemiyordu. Sonra bacaklarından ameliyat olmak istedi. Biz de Ankara'ya gittik. Profesör her şeyi inceledi ve ameliyat için yarın gelin dedi. Ameliyat oldu ve 12 gün hastanede yattı. Bende gece gündüz onunla kaldım.

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"ELLERİMDE ÖLDÜ"

Ameliyattan sonra kasında geçici bir zedelenme olmuş. Ayağında bir şişlik olduğunu fark ettim hastaneye gittiğimiz de damar tıkanıklığı dediler. O günden 3 gün sonra da vefat etti. Ellerimde öldü. Kendisine stres yapıyordu. Yanına kimse gelmedi diye çok üzüldü. Kardeşlerini bekledi de bekledi. Gün içinde yemek yemedi. Sonra bana 'Herif Allah senden bin kere razı olsun' dedi. Ben de hayırdır sana ne oldu böyle konuşuyorsun dedim. 'Benim kahrımı herkes çekmezdi, sen çoluğuma çocuğuma baktın' dedi. Ben de karı koca arasında böyle laf olmaz dedim.

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"AĞZINI KİLİTLEDİ, DİLİNİ ZOR ÇIKARDIM"

Sonra uyudu 20.30'da yeniden kalktı ve 'Benim gözüm ağrıyor' dedi. Koltuktan hemen yanına fırladım ama ağzını kilitledi, açamadım. Sonra 112 diye feryat ettim. Karşı komşuların biri doktor biri hemşireymiş yalın ayak koşarak gelip kalp masajı yaptılar. Ben ağzını açtım dilini çıkardım. Ambulans biraz geç geldi. Eşimi vadesi oraya kadarmış, çalışan asansörler bile çalışmadı. Evde yaşıyormuş ama hastanede geri döndüremediler."

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Allah rahmet eylesin sırası gelen gidiyor sıra bizde de olabilir bunu kabullenmek lazım iyi insan olarak ölelim kimsenin hakkını yemeyelim
Allah rahmet eylesin. Sen elinden geleni yapmışsın kardeşim...Vade gelmiş...
Kendisinin hayranıydım, Allah rahmet eylesin. Sanırım ameliyat sonrası dönemde akciğerlere pıhtı atmış..
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