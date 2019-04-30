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Dilber Ay'ın Cüneyt Özdemir'e verdiği olay cevap!

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.04.2019 09:24 | Son Güncelleme

Dilber Ay dün gece kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Ay'ın 5N1K programında, gazeteci Cüneyt Özdemir'in "En çok istenen 5 parçanın ismini sayar mısınız?" sorusuna, "Zorunda mıyım" cevabı vermesi hafızalarda yer edinmişti.

Dilber Ay'ın Cüneyt Özdemir'e verdiği olay cevap!

Hayatını kaybeden ünlü sanatçı Dilber Ay farklı kişiliği ve şarkılarıyla ülke halkının kalbinde yer etmiş bir isimdi. Her tavrıyla insanları güldürmeyi başaran ve sempatik bir isim olarak tanınan Dilber Ay'ın haber programı sunucusu Cüneyt Özdemir ile yaşadığı "Zorunda mıyım" diyaloğu da Türk televizyonları efsaneleri arasına girdi ve hafızalardan silinmeyecek bir yer aldı.

Cüneyt Özdemir, "Cezaevinde en çok istenen 5 parçanın ismini sayar mısınız?" sorusuna Dilber Ay, "Zorunda mıyım" ile başlayan cümle kurunca olanlar olmuştu.

NELER YAŞANMIŞTI?

5 yıl önce Cüneyt Özdemir'in hazırlayıp sunduğu 5N1K'da programında Flash TV'de mahkumlar için yapılan bir programla ilgili görüntüler ekrana getirilmişti. Programın konuğu ise sanatçı Dilber Ay'dı. Cüneyt Özdemir, "En çok istenen 5 parçanın ismini sayar mısınız?" sorusuna Dilber Ay, "Zorunda mıyım" ile başlayan cümle kurunca olanlar olmuştu. Dilber Ay'ın sözlerini yanlış anlayan Özdemir'i Dilber Ay düzeltmişti. Ay, parçanın isminin "Zorunda mıyım" olduğunu ifade etmişti.

'BU ANLAR İLE HATIRLAYACAĞIZ'

Dilber Ay'ın ölüm haberini alan Cüneyt Özdemir, Twitter hesabından paylaşım yaparak, "Zorunda mıyım? ( Dilber Ay'ın kendisi ile şahsen hiç karşılıklı tanışmamış olsak da sanırım 5n1k canlı yayınındaki bu anlar ile hatırlanacağız. Allah Rahmet Eylesin)" dedi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Dilber Ay' ın vefatını duyduğumda benimde ilk aklıma gelen Cünet Özdemir ile rahmetlinin "zorundamıyım" diyaloğu geldi. O gün çok gülmüştüm. Allah (CC) rahmet eylerin.
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