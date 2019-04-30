Dilber Ay'ın Cüneyt Özdemir'e verdiği olay cevap!

Hayatını kaybeden ünlü sanatçı Dilber Ay farklı kişiliği ve şarkılarıyla ülke halkının kalbinde yer etmiş bir isimdi. Her tavrıyla insanları güldürmeyi başaran ve sempatik bir isim olarak tanınan Dilber Ay'ın haber programı sunucusu Cüneyt Özdemir ile yaşadığı "Zorunda mıyım" diyaloğu da Türk televizyonları efsaneleri arasına girdi ve hafızalardan silinmeyecek bir yer aldı.

Cüneyt Özdemir, "Cezaevinde en çok istenen 5 parçanın ismini sayar mısınız?" sorusuna Dilber Ay, "Zorunda mıyım" ile başlayan cümle kurunca olanlar olmuştu.

NELER YAŞANMIŞTI?

5 yıl önce Cüneyt Özdemir'in hazırlayıp sunduğu 5N1K'da programında Flash TV'de mahkumlar için yapılan bir programla ilgili görüntüler ekrana getirilmişti. Programın konuğu ise sanatçı Dilber Ay'dı. Cüneyt Özdemir, "En çok istenen 5 parçanın ismini sayar mısınız?" sorusuna Dilber Ay, "Zorunda mıyım" ile başlayan cümle kurunca olanlar olmuştu. Dilber Ay'ın sözlerini yanlış anlayan Özdemir'i Dilber Ay düzeltmişti. Ay, parçanın isminin "Zorunda mıyım" olduğunu ifade etmişti.

Zorunda mıyım? ( Dilber Ay’ın kendisi ile şahsen hiç karşılıklı tanışmamış olsak da sanırım 5n1k canlı yayınındaki bu anlar ile hatırlanacağız. Allah Rahmet Eylesin) pic.twitter.com/Kodl2R63v0 — cüneyt özdemir (@cuneytozdemir) 29 Nisan 2019

'BU ANLAR İLE HATIRLAYACAĞIZ'

Dilber Ay'ın ölüm haberini alan Cüneyt Özdemir, Twitter hesabından paylaşım yaparak, "Zorunda mıyım? ( Dilber Ay'ın kendisi ile şahsen hiç karşılıklı tanışmamış olsak da sanırım 5n1k canlı yayınındaki bu anlar ile hatırlanacağız. Allah Rahmet Eylesin)" dedi.



