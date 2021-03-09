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Dilencilik yaparak muhtaç insanlara yardım eden dünyanın en cömert dilencisi: Abdul Sattar Edhi

Seray Üstün Seray Üstün 09.03.2021 14:07 | Son Güncelleme:
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Dilencilik yaparak muhtaç insanlara yardım eden dünyanın en cömert dilencisi: Abdul Sattar Edhi

“Dünyanın en zengin fakiri veya dünyanın en cömert dilencisi” olarak tarihe geçen Abdul Sattar Edhi dilencilik yapıyordu. Ama onu diğer dilencilerden ayıran büyük bir özelliği var. Merhametli ve yardımsever kişiliğiyle alkoş toplayan Edhi, dilencilik yaparak bir yardım vakfı kurdu, hastaneler açtı, sağlık hizmetleri verdi.

Abdul Sattar Edhi, 28 Şubat 1928 tarihinde Hindistan’da doğdu. Henüz 11 yaşındayken annesinin felç geçirmesi ve ardından akıl sağlığını yitirmesi üzerine ona bakabilmek için okulu bırakarak çalışmaya başladı. Edhi ve annesinin mücadelesi 8 yıl sürdü ve annesini kaybettikten sonra Edhi Pakistan’a taşındı. Annesinin hastalığı ve ölümü onun hayatında bambaşka bir yol çizmesine sebep oldu.

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Annesinin ölümünün hemen sonrasında Pakistan’da tek başına hayat mücadelesi veren Edhi, annesiyle aynı hastalığa sahip insanların nasıl mücadele ettiğini düşünmeye başladı ve onlara yardımcı olmak istedi. Eğitimsiz olması nedeniyle sokakta dilenmeye karar verdi. Fakat dilendiği tüm parayı biriktirerek hayır işleri yapmaya başladı.

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Abdul Sattar Edhi, biriktirdiği paralarla ilk olarak 1951 yılında bir sağlık ocağı kurdu. Sağlık ocağı kurduğunu gören insanlar, Edhi'ye daha fazla yardım etmeye başladı ve Edhi, kendi ismini taşıyan 'Edhi Vakfı'nı kurdu. Bu vakıf ile akıl hastaları, kimsesiz çocuklar, yaşlılar, bakıma muhtaç insanlar, uyuşturucu bağımlıları ve kadın sığınma evlerine yardım eden Edhi, ölümüne kadar sürekli olarak vakfının başında kaldı.

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Tüm dünyadan aldığı yardımlarla insanların hayatına dokunan Edhi Vakfı, 25 özel hastane, 335 sağlık ocağı kurdu ve çalışan tüm personellerini yardıma muhtaç kişilerden seçti. Abdul Sattar Edhi, dilenerek kazandığı paralar ile 20 binden fazla terk edilmiş bebek ve 50 binden fazla yetim çocuğu koruma altına aldı. Edhi Vakfı bu çocuklardan 40 binini hemşire, kalanlarını ise başka mesleklerde eğitti.

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2016 yılında hayatını kaybeden Abdul Sattar Edhi'nin tek mal varlığı iki elbise ve bir çift ayakkabıydı.

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Pakistan
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