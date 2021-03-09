Dilencilik yaparak muhtaç insanlara yardım eden dünyanın en cömert dilencisi: Abdul Sattar Edhi

Abdul Sattar Edhi, 28 Şubat 1928 tarihinde Hindistan’da doğdu. Henüz 11 yaşındayken annesinin felç geçirmesi ve ardından akıl sağlığını yitirmesi üzerine ona bakabilmek için okulu bırakarak çalışmaya başladı. Edhi ve annesinin mücadelesi 8 yıl sürdü ve annesini kaybettikten sonra Edhi Pakistan’a taşındı. Annesinin hastalığı ve ölümü onun hayatında bambaşka bir yol çizmesine sebep oldu.

Annesinin ölümünün hemen sonrasında Pakistan’da tek başına hayat mücadelesi veren Edhi, annesiyle aynı hastalığa sahip insanların nasıl mücadele ettiğini düşünmeye başladı ve onlara yardımcı olmak istedi. Eğitimsiz olması nedeniyle sokakta dilenmeye karar verdi. Fakat dilendiği tüm parayı biriktirerek hayır işleri yapmaya başladı.

Abdul Sattar Edhi, biriktirdiği paralarla ilk olarak 1951 yılında bir sağlık ocağı kurdu. Sağlık ocağı kurduğunu gören insanlar, Edhi'ye daha fazla yardım etmeye başladı ve Edhi, kendi ismini taşıyan 'Edhi Vakfı'nı kurdu. Bu vakıf ile akıl hastaları, kimsesiz çocuklar, yaşlılar, bakıma muhtaç insanlar, uyuşturucu bağımlıları ve kadın sığınma evlerine yardım eden Edhi, ölümüne kadar sürekli olarak vakfının başında kaldı.