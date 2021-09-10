Diler Türkmen hayatını kaybetti

90'lı yılların sevilen şarkıcısı Diler Türkmen, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Bir döneme damga vuran 'Al baharları' şarkısının bestecisi Diler Türkmen kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan ünlü sanatçı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DİLER TÜRKMEN KİMDİR?

1999 senesinde Al baharları şarkısıyla ünlenmiş ve şarkıyla aynı adı taşıyan albümünü çıkarmış olan ünlü sanatçı Türkmen, aynı zamanda Yakup Güner'e Yanmasak, Bile bile ve Meriç'e sürgün adlı söz ve besteleri kendisine ait olan şarkıları vermiştir.

