Dilim baklavayı paketleyip satıyorlar! Tek bir baklava 40 TL... Tepkiler gecikmedi: "İnsanın aklı oynuyor"

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde kullanıcı satın aldığı tek bir paketli baklavayı gösterdi.

Baklavanın kapağını açtıktan sonra çıkan ürünün küçük olduğunu dile getiren kullanıcı, "Tek dilim baklava fiyatı 40 TL'ydi. Ben gerçekten anlamıyorum. Kötü yorum yapmayalım içini açıp bakalım. İçini açınca gördüm ki insanın aklıyla oynuyorlar. Küçücük dilim baklava 40 TL" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Daha neler göreceğiz?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten üzgünüm" yorumunu yaptı.