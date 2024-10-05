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  4. Dilim baklavayı paketleyip satıyorlar! Tek bir baklava 40 TL... Tepkiler gecikmedi: "İnsanın aklı oynuyor"

Dilim baklavayı paketleyip satıyorlar! Tek bir baklava 40 TL... Tepkiler gecikmedi: "İnsanın aklı oynuyor"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
05.10.2024 11:23
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Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekti. Görüntülerde bir kullanıcı paketlenerek satılan tek bir dilim baklavayı gösterdi. Baklavanın fiyatının 40 TL olması ise tepkilere neden oldu.

Dilim baklavayı paketleyip satıyorlar! Tek bir baklava 40 TL... Tepkiler gecikmedi: "İnsanın aklı oynuyor"

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde kullanıcı satın aldığı tek bir paketli baklavayı gösterdi.

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Baklavanın kapağını açtıktan sonra çıkan ürünün küçük olduğunu dile getiren kullanıcı, "Tek dilim baklava fiyatı 40 TL'ydi. Ben gerçekten anlamıyorum. Kötü yorum yapmayalım içini açıp bakalım. İçini açınca gördüm ki insanın aklıyla oynuyorlar. Küçücük dilim baklava 40 TL" ifadelerini kullandı.

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Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Daha neler göreceğiz?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten üzgünüm" yorumunu yaptı.

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sosyal medya baklava
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