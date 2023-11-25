Tişörtünü görenler ne olduğunu anlayamadı! Göğüs kıvrımlarını gösterince sosyal medyadan gündem yarattı..."Gerçek zannetmem normal mi?"

Sosyal medyada her gün yeni bir trend gündem yaratmaya devam ederken kullanıcıların yeni favorisi ise optik illüzyonlardan oluşan modeller oldu. File detaylardan oluşan siyah bir etekle kombinlenen optik illüzyondan oluşan tişört beğeni toplayarak kullanıcıların ilgisini çekti.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken görselde ismi açıklanmayan model manzaraya doğru kollarını iki yana uzatarak poz verdi. Tişörtünü bir gören bir daha baktı. Sosyal medya kullanıcıları kısa sürede tişörte binlerce yorum yaptı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gerçek zannetmem normal mi?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bir beğenen ben miyim?" yorumunu yaptı.







