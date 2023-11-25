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    4. Tişörtünü görenler ne olduğunu anlayamadı! Göğüs kıvrımlarını gösterince sosyal medyadan gündem yarattı..."Gerçek zannetmem normal mi?"

    Tişörtünü görenler ne olduğunu anlayamadı! Göğüs kıvrımlarını gösterince sosyal medyadan gündem yarattı..."Gerçek zannetmem normal mi?"

    25.11.2023 11:36 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyanın yeni modası kullanıcıları şaşkına çevirmeye devam ediyor. Optik illüzyonlardan oluşan tişört ve elbiseler sosyal medya kullanıcılarının favorisi konumuna geldi. Sosyal medyada paylaşılan üst bedeni çıplakmış gibi gösteren bir tişört şimdiden trendin en çok konuşulan parçası olmayı başardı.

    Sosyal medyada her gün yeni bir trend gündem yaratmaya devam ederken kullanıcıların yeni favorisi ise optik illüzyonlardan oluşan modeller oldu. File detaylardan oluşan siyah bir etekle kombinlenen optik illüzyondan oluşan tişört beğeni toplayarak kullanıcıların ilgisini çekti.

    SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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    Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken görselde ismi açıklanmayan model manzaraya doğru kollarını iki yana uzatarak poz verdi. Tişörtünü bir gören bir daha baktı. Sosyal medya kullanıcıları kısa sürede tişörte binlerce yorum yaptı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gerçek zannetmem normal mi?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bir beğenen ben miyim?" yorumunu yaptı.

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