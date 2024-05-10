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    4. 25 yıldır böyle yaşıyordu! Tam 6 kilogram ağırlığındaki tümör 10 saatlik ameliyatla ancak çıkartılabildi

    25 yıldır böyle yaşıyordu! Tam 6 kilogram ağırlığındaki tümör 10 saatlik ameliyatla ancak çıkartılabildi

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    10.05.2024 15:06
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    51 yaşındaki Rabindra Bisui isimli bir adamın hayatı cerrahların kafa derisinde büyüyen 6 kilogram ağırlığındaki devasa tümörü çıkartmak için yaptıkları 10 saatlik karmaşık bir operasyonun ardından tamamen değişti.

    MYNET|DIŞ HABERLER Hindistan'ın Bengal bölgesinde yaşayan 51 yaşındaki Rabindra Bisui isimli bir adam tam 25 yıldır kafasında bulunan 6 kilogram ağırlığındaki tümörle yaşadı.

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    Operasyondan önce tümörün agresif bir hızla büyümeyi sürdürdüğünü fark eden doktorlar adamın çalışma ve günlük hayatının etkilenmeye başlaması üzerine ameliyat kararı verdi.

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    Sarcoma UK'ye göre Bisui'nin kafasında bulunan dizler ve dirsekler gibi kol ve bacak eklemleri çevresinde büyüme eğiliminde olan nadir bir kanser türü olan sinovyal sarkomdu. Bisui'nin tümörünü çevreleyen bir dizi kan damarı da operasyonu özellikle zorlaştırıyordu.

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    10 saat süren zorlu prosedür sırasında cerrahlar, Busui'nin kafatası kemiğinin sağlam kalmasını sağlamak için büyük çaba harcadı. Operasyon başarılı oldu ve cerrahlar tümörü tamamen çıkarmayı başardılar.

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    Anahtar Kelimeler:
    tümör Hindistan
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