Dilini ortadan ikiye böldü! Heves uğruna hayatı mahvoluyordu! Şimdi konuşmayı yeniden öğreniyor

Mary isimli bir kadın, 18 yaşına girdikten sonra başladığı vücut modifikasyon sürecinde operasyonlara 8.000 sterlin harcadıktan sonra konuşmayı yeniden öğrenmek zorunda kaldığını açıkladı.

Flower olarak bilinen Brianna Mary Shihadeh, 18 yaşına girdiği andan itibaren vücudunu değiştirmeye başladı. Son noktada dilini ortadan ikiye ayıran kadın, hayatını mahvetti. Konuşma yetisini kaybetti. Geri kazanmak için de birçok egzersiz yapmak zorunda kaldı.

"ENFEKSİYON KORKUSUYLA..."

Flower yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı: "Konuşmayı yeniden öğrenmem gerekti, böylece peltek konuşmamaya başladım. Dilin sağılması gibi sonraki bakımlar hakkında hiçbir fikrim yoktu. Ayrıca, kası çalıştırmanız gerekir, yani dilin her iki tarafını tutmanız ve aşağı doğru çekip ayırmanız gerekir. Bu, iki yarının ayrı kalmasını sağlar. Ama aynı zamanda enfeksiyona sebep olma korkusuyla ona dokunmaktan da korkuyordum."

Yaklaşık iki hafta sonra dikişleri alınan genç kadın, yavaş yavaş konuşmaya başladı. Flower, kelimeleri tekrar nasıl telaffuz edeceğini öğrenebilmek için dilini hareket ettirmeye başladı. Dört hafta boyunca konuşmayı ve dilinin her iki yarısını da 'kontrol altına almak' için dili hareket ettirmeyi öğrendi. Öğrenmeseydi, peltek kalacaktı.