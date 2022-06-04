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  4. Dilşen Avcı’nın ölümünde kan donduran ifade! Cezaevinden itiraf etti…

Dilşen Avcı’nın ölümünde kan donduran ifade! Cezaevinden itiraf etti…

04.06.2022 08:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilşen Avcı Ankara’daki evinde iki yıl önce doğal gaz borusuna asılı halde ölü olarak bulunmuştu. İki çocuk annesi 30 yaşındaki Avcı'nın ölümüyle ilgili akılalmaz bir itiraf geldi. Dilşen'in başka bir suçtan tutuklanan üvey ağabeyi Selim Kantar cezaevinden ihbar mektubu yazarak "Onu ben öldürdüm" dedi ve tüm detayları anlattı…

Dilşen Avcı’nın ölümünde kan donduran ifade! Cezaevinden itiraf etti…

Herkes intihar ettiğini sanıyordu cezaevinden gelen mektup her şeyi ortaya çıkardı. Anne Necmiye Tıraş (58), Pursaklar ilçesindeki evinde 27 Haziran 2020 sabahı kızı Dilşen Avcı'nın doğal gaz borusuna asılı cansız bedeniyle karşılaştı.

Ayaklarının yanında elektrik süpürgesi olduğunu gören anne, çığlık atarak kızın ayaklarından kaldırmaya çalıştı. Oğlu Selim Kantar, annesinin yanına giderek Dilşen'in yere indirdi. Eve çağırılan sağlık ekibi, genç kadının öldüğünü belirledi. Olay kayıtlara 'intihar' diye geçerken, cenaze otopsi için Adli Tıp'a gönderildi.

OTOPSİDE ASIYA BAĞLI SOLUNUM YETMEZLİĞİ ÇIKTI

Sabah gazetesinin haberine göre; Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı Ankara Morg İhtisas Dairesi Başkanlığı'nın raporunda Dilşen Avcı'nın asıya bağlı solunum yetersizliğinden vefat ettiği belirtildi.

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Dilşen'in ölümünden 1 ay sonra başka bir suçtan tutuklanan üvey abisi Selim Kantar, 9 ay sonra cezaevinden şok bir mektup yazdı. Selim Kantar, cezaevi yönetimine verdiği mektupla kız kardeşini boğarak öldürdüğünü, sonrasında intihar süsü verdiğini itiraf etti.

İtiraf üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadesi alınan Kantar, kan donduran cinayeti planladığını, kız kardeşi eve gelmeden önce bluzunu alarak doğalgaz borusuna astığını söyledi.

"ODAMA GEÇİP BİRİLERİNİN GÖRMESİNİ BEKLEDİM'

Kantar, "Dilşen sürekli akşamları dışarı çıkıyordu. Bu sebeple kendisiyle tartıştım, çıkmamasını söyledim. Beni dinlemedi, iki küçük çocuğu vardı ilgilenmiyordu. Olay günü gece 23.00 sıralarında evden çıktı. Yine bir araç geldi aldı. Saat 02:00-03:00 gibi bıraktılar. Dilşen gelmeden bluzunu evin koridorunda bulunan doğalgaz borusuna bağladım. Dilşen içeri girdikten sonra boğazını sıkmaya başladım. "

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"Karşılık vermedi, sol elimle iyice sıktım. Daha sonra kaldırıp doğal gaz borusuna asmış olduğum bluza kafasını soktum, öylece asılı kaldı. Ayağının altına da intihar etmiş süsü vermek için elektrikli süpürgeyi yerleştirdim, geçip odama uzandım, birsinin görmesini bekledim. Cezaevinde içim rahat değildi, bu sebeple suçumu itiraf için cezaevi aracılığıyla dilekçe ile yazdım" dedi.

Selim Kantar hakkında 'Kardeşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

"TORUNUM 'ANNEANNE BAK' DEDİ"

Anne Necmiye Tıraş iddianamedeki ifadesinde, kızının eşiyle ayrı yaşadığını, olay gününde mutfağa su içmeye gittiğinde kızının odasında olmadığını gördüğünü, sabah saatlerinde torununun yanına gelerek 'anneanne bak' diyerek koridoru gösterdiğinde kızını asılı halde olduğunu gördüğünü anlattı.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İntihar Ankara
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