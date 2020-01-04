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  4. "Dilsiz", Beykoz'da sinemaseverlerle buluştu

"Dilsiz", Beykoz'da sinemaseverlerle buluştu

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 04.01.2020 00:03 | Son Güncelleme

"Dilsiz", Beykoz'da sinemaseverlerle buluştu

İSTANBUL (AA) - "Dilsiz" filminin yönetmeni Murat Pay, yapımcısı İsmail Murat Erdağı, oyuncuları Vildan Atasever ve Ozan Çelik, Beykoz Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle bir araya geldi.

Müzisyen Sedat Anar'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, "Dilsiz" filminin izlenmesinin ardından yönetmen ve oyuncuları konuştu.

Filmde bir kadın hattatı canlandıran Vildan Atasever, hat sanatıyla ilgilendiği bir dönemde bu senaryo ile karşılaştığında çok etkilendiğini belirterek, "Geleneksel sanatlar ve kültürümüz dilsizleştiriliyor aslında. Bizler de düşünmekle, bakmakla, araştırmakla, iyiliği yaymakla yükümlüyüz. Film çekerken bunlara dikkat ediyor olmak benim için çok anlamlı." dedi.

Atasever, filmin isminin nasıl seçildiğine ilişkin soruya, "Bir hikaye bir yerde bitiyor ve sonrası sizin hayal dünyanızda kalıyor. Buradaki dilsiz ismi de seyircinin dilsizliği nereye konduracağını düşünülerek seçildi. Bu ismin de hikayenin anlam dünyasıyla örtüştüğünü düşünüyorum." şeklinde yanıtladı.

Yönetmen Murat Pay, filmin izleyicilerden talep edilmesini memnuniyetle karşıladığını anlatarak, bu durumu bir motivasyon kaynağı olarak gördüklerini dile getirdi.

Pay, sinema sektöründe bu tarz işler yapmanın zor olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Birkaç seneye yayılıyor bu işler. Hem yapım hem de sonraki süreçleri çok zor. Bunun bir şekilde seyirci nezdinde karşılığını görmek beni çok mutlu ediyor. Ben seyirciyle karşılaştığımda 'Evet bir film daha yapabilirim.' diye düşünmeye başlıyorum. Seyirciyle beraber olmak çok motive edici. Yola çıkarken elimizde 3 senaryo vardı, bunlardan ilkini 'Miraciyye: Saklı Miras' adıyla çektik, ikincisi de 'Dilsiz' oldu. Çok belirgin bir şey yok ama zihnimizdeki bazı sorular devam ettiği müddetçe onlara cevap aramak için yeni projeler yapacağız."

Filmin başrol oyuncusu Ozan Çelik, vizyona girdiğinden bu yana 20'den fazla söyleşi yaptıklarını anımsatarak, Beykoz seyircisinin ilgisinin kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Çelik, tasavvuf kültürü ve geleneksel sanatlarla ilgili zihinlerde bazı sorular oluşmasını isteyerek yola çıktıklarına işaret ederek, "Seyircilerden gelen sorularla ve aldığımız tepkilerle görüyoruz ki su çatlağını buluyor. Benim kişisel hayatımda da birtakım farkındalıklar oldu. Aslına bakarsanız filmin manasını, derinliğini ve bendeki yansımasını zamanla göreceğimi düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Etkinlik, katılımcıların film ekibiyle fotoğraf çektirmesinin ardından sona erdi.

- "Dilsiz" filmi hakkında

Murat Pay'ın yönettiği "Dilsiz", duvar ressamlığıyla hayatını idame ettiren bir adamın, hat sanatıyla haşır neşir olan bir kadın ve bu sanatın eski kuşak ustalarından Eşref Efendi ile tanışması sonrası değişen hayatını konu ediniyor.

Pay'ın senaryosunu Selman Kılıçaslan ile birlikte kaleme aldığı filmin başrollerinde Ozan Çelik, Mim Kemal Öke, Vildan Atasever ve Emin Gürsoy yer alıyor.

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