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Dindar olarak büyütülmüştü! Şimdiki mesleği herkesi şaşırttı

01.11.2021 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Ohio eyaletinde yaşayan Cherise Williams, çocukluğundan itibaren dini eğitimle beraber büyütüldü. Ebeveynlerinin dini eğitimlerinin yanında Williams, şimdilerde ise günlerini hayaletleri ve cadıları araştırarak geçiriyor.

Dindar olarak büyütülmüştü! Şimdiki mesleği herkesi şaşırttı

Cadılar Bayramı’nın tüm dünyada etkilerini göstermesiyle beraber korku hikâyelerinin anlatılması bir gelenek haline geldi. Birçok insan Cadılar Bayramı’nın korku filmleri izleyerek veya sevdiklerini perili masallarla korkutarak geçiriyor. Ancak Amerika’da yaşayan Cherise Williams, bu eylemi yılın her gününde gerçekleştiriyor. Çünkü kendisini bir cadı ve hayalet avcısı olarak tanımlıyor. Paranormal olaylara çocukluğundan beri ilgi duyduğunu dile getiren Cherise Williams, mesleğinin inceliklerini anlattı.

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HAYALET AVCISI OLMAYA KARAR VERDİ

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Küçüklüğünden beri paranormal olaylara büyük bir ilgi duyduğundan söz eden Cherise Williams, “Küçüklüğümden beri paranormal olan her şeyi sevdim. O zamanlar televizyonda pek bir şey yoktu. Bu yüzden gençken okuyabildiğim tüm kitapları okuyordum” dedi.

Çocukluk hobisini 20’li yaşlarında Cherise Williams, mesleğine dönüştürdü. Yerel bölgede çalışan bir grup hayalet avcısına katıldı. Özel evlerde, işyerlerinde veya alanlarda ürkütücü olayları araştırdıklarını dile getiren Cherise Williams, sonunda gruptan ayrıldı ve tek başına bu mesleği yapmaya devam etti.

“PERİLİ BİR HASTANEDE SORUŞTURMA YÜRÜTTÜM”

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İlk olarak paranormal olaylarla 7 yaşında karşılaştığını vurgulayan Cherise Williams,”Büyükannemin evinde bir adam gölgesi gördüm. Yüzüme baktı ve sonrasında ortadan kayboldu. Bu bir hayaleti ilk gördüğüm zamandı.” diye konuştu.

Son zamanlarda mesleğinin getirisi olarak pek çok soruşturmada yer aldığından söz eden Cherise Williams, “Araştırma sırasında yaşlı bir adamın hayaleti doğrudan kulağıma eğilerek bir şeyler söyledi. Vücudumun her yerinin titrediğini hissettim.” dedi. Onun dışında birkaç kişinin daha hastaneden gelen sesleri duyduğunu belirten Cherise Williams, yeni işinin heyecan verici ve eğlenceli olduğunu dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Amerika
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