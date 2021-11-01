Efsane mi, gerçek mi? Voodoo büyüsünü bularak büyük kitlelere ulaştıran büyücü: Marie Laveau

1801 yılında doğan ve özgür bir siyahi olarak büyüyen Marie Laveau, yaşadığı dönemdeki diğer siyahilere göre daha şanslıydı. Çünkü bir politikacı olan ve Charles Laveanu’nun çiftliğinde dünyaya gelmişti. Bu yüzden o yıllardaki diğer siyahilere kıyasla özgür bir biçimde büyüdü. Genç bir kadın olduğunda bir kuaför ve saygın bir Voodoo uygulayıcısı olarak New Orleans'ın Fransız Mahallesi'ne taşındı. Onun Voodoo’su kutsal suyun gücü, mumlar va azizlerin tasvirlerini gibi Hristiyan inançlarının pratiklerini de bünyesinde barındırıyordu.

ONUN DA KÖLELERİ VARDI

Laveau siyahi olmasına rağmen o ve sevgilisi iş insanı Glaipon’un en az 7 kölesi vardı. Bir siyahi olduğu için hayatı boyunca siyahilere nasıl davranacağını bilemiyordu. Voodoo kraliçesi olarak tairhe geçen ve büyüyü ilk uygulayan kişilerden biri olmasına rağmen Marie Laveau hakkında bilgiler neredeyse yok denecek kadar azdı. Yenetekleri, zengin müşterilerinin itiraflarını ve sıkıntılarını duyduğu ve kendi kuafötlük günlerinden doğal olarak bu büyünün ortaya çıktığını söylemek mümkün. Pazar günleri Laveau, tılsımlar satmak ve büyülenmiş müşterileri için ritüeller ve okumalar yapmak için şehrin en ayrımsız bölgesi olan, tüm ırklardan ve sınıflardan insanların birbirine karıştığı Kongo Meydanı'na giderdi.

BİR YERALTI KULÜBÜ KURDU

Marie Laveau, daha ayrıntılı ve daha büyük şovlar düzenlediği bir takipçi grubu kurdu. Bir yeraltı kulübü olarak tarihin tozlu sayfalarında yerini alan Voodoo kulübü için Maison Blanche’a gitti. St. Ann Caddesi'ndeki kendi görkemli evinde ağırlayacak kadar büyük bir hayran kitlesine sahipti. Müzik, şarkı söyleme ve dans Laveau’nun manevi şovlarının bir parçasıydı. Yetenekleri bununla sınırlı olmayan Laveau, şifalı bitkiler öğrenmeye, hastalıklar için tedaviler geliştirmeye çalıştı ve sarı humma hastaları için gönüllü hemşire oldu.

UYGULAMAYI İSTEMEDİ

Laveau Voodoo'yu bulan kişi olsa da uygulamalarından kaçındı, Hristiyanları ritüellere katılmaktan vazgeçirdi. Şehir efsanesi olarak kabul edilse de onu New Orleans topluluğunun değerli bir parçası yapan ve onu yerel tarihin sayfalarına taşıyan iyi tavsiye verme gücüne kesinlikle sahipti.



