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Dini nikahlı eşini sırtından bıçaklayan kadın, kendini bakın nasıl savundu

05.02.2023 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güngören'de dehşete düşüren bir bıçaklama olayı yaşandı. 2 çocuk annesi Halime Ö. (30), tartıştığı dini nikahlı eşi Bülent G.'yi (45) sırtından bıçakladı. Bülent G.'nin hastanede tedavisi devam ederken, Halime Ö. ve erkek kardeşi Tarkan Ö. gözaltına alındı. Halime Ö.'nün, ilk ifadesinde "Sadece kendimi savunmak amacıyla bu eylemde bulundum ve davacı veya şikayetçi değilim' dediği öğrenildi. İşte olayın detayları...

Dini nikahlı eşini sırtından bıçaklayan kadın, kendini bakın nasıl savundu

Dehşete düşüren olay dün saat 22.45 sıralarında Güngören'de yaşandı. İddiaya göre Halime Ö. (30), Bülent G. (45) ile 3 yıldır dini nikahlı olarak yaşıyordu. Bülent G'nin 27 yıllık resmi nikahlı başka bir eşi daha bulunuyordu. Bülent G. geçen hafta içerisinde resmi nikahlı eşine boşanma davası açtı. Çift, bu konu nedeniyle tartışma yaşadı. Tartışmanın ardından Halime Ö., annesine telefonla ulaştı ve evden ayrılmak istediğini söyledi. Annesi, kardeşi ve kardeşinin eşi de eve geldi.

İddiaya göre, Bülent G., Halime Ö. arasında kavga çıktı. Halime Ö., Bülent G.,'yi sırtından bıçakladı. Bülent G., aldığı bıçak darbesiyle kanlar içerisinde kaldı. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve ambulans sevk edildi. Bülent G., tedavi için Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Gözaltına alınan Halime Ö. ve kardeşi Tarkan Ö., Güngören Polis Merkezi'ne götürüldü.

Halime Ö.'nün, ilk ifadesinde "Sadece kendimi savunmak amacıyla bu eylemde bulundum ve davacı veya şikayetçi değilim' dediği öğrenildi. Halime Ö. ve kardeşi Tarkan Ö.'nün serbest bırakıldığı öğrenildi.

"SES DUYUNCA YUKARI ÇIKTIM, YARALI VARDI"

Aynı binada yaşayan Mehmet Bay, "Ses duyunca yukarı çıktım. Polisler gelmişti kendilerini aşağıya indiriyorlardı. Yaralı vardı, sedye ile çıkardılar. Birini gözaltına aldılar. Aile içi kavgaymış" dedi.

"1 SENEDİR BURADA YAŞIYORLARDI"

Halime Ö.'nün alt katındaki dairede yaşadığını belirten Ömer Kan, "İşten eve dönerken 2-3 ambulans gördüm. Kendileri bizim üst komşularımızdı. Yaklaşık 1 senedir burada yaşıyorlardı. Olay yeri inceleme ekibi de geldi" dedi.

DHA

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Güngören bıçaklı saldırı

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