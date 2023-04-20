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Dipnot nasıl yazılır? Makalede dipnot yazımı nasıl olmalıdır, tezde ve dergide dipnot nasıl yazılır?

13.04.2023 18:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pek çok kişi akademik değeri olan yazılar yazar. Bu tür yazıların yazımında birden fazla kaynak kullanılabilir. Yazının içerisinde bulunan bilgilerin, yapılan açıklamaların kaynaklarının belirtilmesi gerekir. Bununla birlikte yazıda geçen ifadelerin açıklaması da dipnot bölümünde yapılabilir. Bu durumda söz konusu verilerin sayfanın en alt kısmında küçük puntolar halinde açıklaması veya kaynağı belirtilir. Bu bilgiler dipnotu oluşturur.

Dipnot nasıl yazılır? Makalede dipnot yazımı nasıl olmalıdır, tezde ve dergide dipnot nasıl yazılır?

Bilimsel türdeki yazı ve makalelerde sayfa bütünlüğünü korumak için yararlanılan diğer makalelerin, yazıların sayfanın en alt bölümüne eklenmesin dipnot denir. Dipnotun kaynakçadan farkı kaynakça bütün bir yazının en sonunda yer alırken dipnot her sayfa sonunda yer alabilir. Bununla birlikte yazılış şekilleri de birbirinden farklıdır. Bu şekilde yazıda geçen bilginin daha detaylı bir açıklaması yapılırken aynı zamanda yazarın bu bilgiyi edindiği kaynak sahibi de belirtilerek diğer kişinin katkısına saygı gösterilir. Diğer yazılardan alınan bilgilerin dipnot ve kaynak gösterilmeden yer verilmesi bilgi hırsızlığına neden olur. Bununla birlikte yazıda yer verilen dipnot ve kaynakça bölümleri okuyucu için kolaylık sağlamayı da amaçlar.

Tez yazarken nelere dikkat edilmelidir? Tez yazarken nelere dikkat edilmelidir?

Dipnot nasıl yazılır?

Yazıda yer alan dipnot bölümü her sayfanın en alt kısmında yer almalıdır. Yazının içeriğinde bulunan ve açıklamaya ihtiyaç duyan kelime ve cümleler en alt kısımda konumlandırılır. Bir yazının içerisinde bazı kelime ve cümlelerin üst kısmında numaralandırma görülür. Bu numaralandırmalar, dipnot içerisinde bulunan açıklamayı ifade eder. Dipnotun kullanılması gereken cümle veya kelimenin üzerinde dipnot bölümündeki sıra sayısı mutlaka belirtilmelidir. Bu şekilde okuyucu açısından daha anlaşılır bir durum olur ve kolaylık sağlar.

Dipnotlar, yazı ya da makale içeriğinde kaç tane dipnot belirtildiyse, dipnot bölümündeki sayısı da bu şekilde olmalıdır. Yazıda dipnot numarası kullanılıp, dipnot bölümünde açıklama yapmamak uygun değildir. Kaynak gösterimiyle birlikte yazı içerisinde açıklamaya ihtiyaç duyan bilgiler için de dipnot bölümü kullanılır. Bazı yazılarda yabancı terimler vb. Açıklamaya ihtiyaç duyulan kelimeler bulunur. Bu bilgilerin içerisinde kelimenin anlamı veya tarihçesinin bilgisi verilir.

Kaynakça nasıl yazılır? Kaynakça nasıl yazılır?

Makalede dipnot nasıl yazılır?

Makale yazımında yazarların dikkat etmesi gereken birçok kuralın bulunur. Bu kuralların başında "dipnot" konusu gelir. Özellikle bilimsel ve edebi yazılarda herhangi bir usulsüzlüğe neden olmamak için bu konuya önem verilmelidir. Çünkü yazı içerisinde yer alan diğer kaynaklardan direkt olarak verilen bilgiler dipnotta belirtilmek zorundadır. Dipnot yazımında dikkat edilmesi gereken pek çok kural bulunur. Birçok insan dipnot nasıl yazılır örneklerini araştırırlar. Nedenine göre dipnotlar şu şekildedir:

  • Kaynak Dipnotlar: Kaynak olarak verilecek dipnotların belirtilmesinde 2 şekil bulunur. İlk yöntemde yazının içerisinde dipnot gösterilir. Dipnot numarası belirtilir ve sayfanın en kısmında kaynağın bilgisi verilir. Diğer bir yöntemde ise kaynaklar sonraki bibliyografya bölümünde belirtilir.
  • Açıklama Dipnotları: Yazının içerisinde bazı yerlerde açıklamaya ihtiyaç duyan kelime ve cümleler bulunabilir. Ancak metnin akışını bozmamak için yazının içerisinde değil de dipnotta açıklama yapılması tercih edilir. Böylece yazının anlam bütünlüğü de korunmuş olur.

Makalede dipnot gösterimi şu şekildedir:

  • Yazar Adı Soyadı, “Makale Adı”, Dergi Adı Cilt Numarası/Sayı Numarası (Yayın Ayı Yılı): Sayfa Numarası. Yazar Soyadı, “Makale Adı”, Sayfa Numarası.
Dilekçe nasıl yazılır? Dilekçe nasıl yazılır?

Tezde dipnot nasıl yazılır?

Tez yazım kurallarına göre kaynak gösterirken farklı yöntemler kullanılabilir. Bu yöntemin belirlenmesinde tez danışmanıyla birlikte karar verilir. Kaynak gösteriminde esas husus seçilen yöntemin tezin tamamında aynı şekilde kullanılmasıdır. Dipnotlu kaynak gösterimi oldukça merak edilen bir konudur. Tezde dipnot nasıl yazılır örnek şekil aşağıdaki gibidir:

  • Yazar Adı Soyadı, Tezin Adı, Enstitü Adı, Tezin Türü, Yer Yıl.

Kaynakçada gösterilmesi gereken, dipnot kaynakça nasıl yazılır sorusunun cevabı şu şekildedir:

  • Yazar SOYAD Ad, Tezin Adı, Enstitü Adı, Tezin Türü, Yer Yıl, sayfa sayısı.
Mektup nasıl yazılır? Mektup nasıl yazılır?

Dergi dipnotu nasıl yazılır?

Akademik değeri bulunan yazılarda kaynak göstermek oldukça önemlidir. Bu tür yazıları yazarken çeşitli kaynaklardan yararlanılabilir. Bunların hepsinin dipnotta belirtilirken dikkat edilmesi gereken kurallar bulunur. Eğer bir dergiden alıntı yapılıyorsa dergi dipnotu kullanılmalıdır. Örnek dipnot şu şekildedir:

  • Yazar Adı Soyadı, “Makale Adı”, Dergi Adı Cilt Numarası/Sayı Numarası (Yayın Ayı Yılı): Sayfa Numarası. Yazar Soyadı, “Makale Adı”, Sayfa Numarası.
Makale nasıl yazılır? Makale nasıl yazılır?

Dipnot wordde nasıl yazılır?

Günümüzde pek çok insan bilgisayardan yazı yazarken Word programını kullanılır. Yazıların içerisinde dipnot gibi eklenmesi gereken bazı bölümler bulunur. Bunun için Word programını kullanmayı bilmek gerekir. Word programı üzerinde dipnot verirken şu adımlar izlenmelidir:

  • Dipnotu eklemek istenilen yere tıklanır.
  • Başvurular > Dipnot Ekle'ye tıklanır. Word metne bir başvuru işareti ekler ve dipnot işaretini sayfanın en altına ekler.
  • Dipnot metnini yazın. Yazıdaki yere dönmek için dipnot işaretini çift tıklanır.

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