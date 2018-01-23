Diriliş Ertuğrul 103. bölüm 2. fragmanı izle: Karacahisar Kalesi fethediliyor! (Yeni bölümde kimler veda edecek?)

Son Güncelleme 10 saat önce DİZİ HABERLERİ | 23.01.2018 10:39 |10 saat önce

Diriliş Ertuğrul 103. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. TRT 1 ekranlarında her çarşamba günü ekrana gelen Diriliş Ertuğrul yeni bölümde Karacahisar Kalesi fethedilirken diziye 3 oyuncunun daha veda etmesi bekleniyor. Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanında topluca kılınan namaz sonrasında Ertuğrul Bey ve alpleri Karacahisar Kalesi'ne doğru hareket ediyorlar. Bu fetihle ile birlikte diziden 3 oyuncunun da ayrılması bekleniyor. İşte Diriliş Ertuğrul 103. yeni bölüm 2. fragmanı...

Diriliş Ertuğrul 103. yeni bölüm merakla bekleniyor. TRT 1'de çarşamba akşamları ekrana gelen ve her bölümü ile izlenme rekoru kıran Diriliş Ertuğrul yeni bölümde Karacahisar Kalesi sonunda fethediliyor. Son bölümde Bahadır Bey ve oğlu Sancar Bey ile birlikte Karaca, ihanetlerini cezasını canları ile ödemişlerdi. Böylece bu karakterleri canlandıran Ertuğrul Postoğlu, Aslıhan Güner ve Gürbey İleri, Diriliş Ertuğrul dizisine veda ettiler. Çavdar Obası'nın Bahadır Bey'den alınması ve Turgut Alp'e devretilmesi ile birlikte gözler yeniden Karacahisar Kalesi'ne çevrildi. İşte Diriliş Ertuğrul 103. yeni bölüm 2. fragmanı... DİRİLİŞ ERTUĞRUL 103. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI Diriliş Ertuğrul yeni bölümde Karacahisar Kalesi fethediliyor. Bahadır Bey ile birlikte içindeki hainlerden kurtulan Ertuğrul Bey, Karacahisar Kalesi için planlarını harekete geçiriyor. Sağlam surları ve askerlerinin çokluğu ile asla fethedilmeyeceği düşündüğü kalesinde Ares, eğlenceler düzenlerken bir anda karşısında Ertuğrul Bey ile alplerini görünce şok geçiriyor. Adsız Bey'in yardımıyla kaleye sızan Ertuğrul Bey ve alpleri, kalenin hakimiyetini çetin süren bir kapışmadan sonra ele geçiriyor. İşte Diriliş Ertuğrul 103. yeni bölüm 2. fragmanı...

YENİ BÖLÜMDE KİMLER DİZİYE VEDA EDİYOR? Diriliş Ertuğrul 103. yeni bölüm 2. fragmanını izleyenler yeni bölümde Ares ve Titan ölecek mi diye merak etmeye başladılar. Fetih ile birlikte bazı oyuncuların diziden ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. İşte veda edeceği düşünülen oyuncular; Ertuğrul Bey, çok istediği Karacahisar Kalesi'ni ele geçiriyor. Tekfur Ares'in kellesini alarak obaya geri dönüyor. Böylece Ares karakterini canlandıran başarılı oyuncu Cemal Hünal, diziye veda ediyor. Bir diğer isim ise 4. sezonda diziye katılan ve Titan karakterini canlandıran Ogün Kaptanoğlu. Diziye katıldığı günden bu yana Adsız karakteri ile izleyiciye kendini sevdiren Orhan Kılıç da diziden ayrılıyor. DİRİLİŞ ERTUĞRUL 103. YENİ BÖLÜM ÖZETİ Ertuğrul, mancınık yerinde Bahadır Bey’in cesedini bulamayınca onun kaçtığını anlamış ve onu ayağına getirmesi için Turgut’u Çavdar Obası’na göndermişti. Çavdar Obası’nı basıp beyliğe kurulan Bahadır Bey ise Aslıhan ile Turgut’u esir almıştı. Ertuğrul, Bahadır Bey’in bu yaptıklarını öğrenip Çavdar Obası’na giderken karşısına Atsız çıkmış, ondan da Ares ile Bahadır Bey’in işbirliğini ispatlayan mektubu almıştı. Nihayetinde Çavdar Obası’na giden Ertuğrul bütün suçlarından sonra Bahadır Bey’i, Sancar’ı ve onlardan yana olan beyleri bertaraf etmiş, Karaca’yı da Aslıhan öldürmüş, böylece hainler yok edilip Çavdar Obası da Türk obaları da huzura kavuşmuştu.