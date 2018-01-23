Diriliş Ertuğrul 103. bölüm 2. fragmanı izle: Karacahisar Kalesi fethediliyor! (Yeni bölümde kimler veda edecek?)

Diriliş Ertuğrul 103. yeni bölüm merakla bekleniyor. TRT 1'de çarşamba akşamları ekrana gelen ve her bölümü ile izlenme rekoru kıran Diriliş Ertuğrul yeni bölümde Karacahisar Kalesi sonunda fethediliyor. Son bölümde Bahadır Bey ve oğlu Sancar Bey ile birlikte Karaca, ihanetlerini cezasını canları ile ödemişlerdi. Böylece bu karakterleri canlandıran Ertuğrul Postoğlu, Aslıhan Güner ve Gürbey İleri, Diriliş Ertuğrul dizisine veda ettiler. Çavdar Obası'nın Bahadır Bey'den alınması ve Turgut Alp'e devretilmesi ile birlikte gözler yeniden Karacahisar Kalesi'ne çevrildi. İşte Diriliş Ertuğrul 103. yeni bölüm 2. fragmanı...
Diriliş Ertuğrul yeni bölümde Karacahisar Kalesi fethediliyor. Bahadır Bey ile birlikte içindeki hainlerden kurtulan Ertuğrul Bey, Karacahisar Kalesi için planlarını harekete geçiriyor. Sağlam surları ve askerlerinin çokluğu ile asla fethedilmeyeceği düşündüğü kalesinde Ares, eğlenceler düzenlerken bir anda karşısında Ertuğrul Bey ile alplerini görünce şok geçiriyor. Adsız Bey'in yardımıyla kaleye sızan Ertuğrul Bey ve alpleri, kalenin hakimiyetini çetin süren bir kapışmadan sonra ele geçiriyor. İşte Diriliş Ertuğrul 103. yeni bölüm 2. fragmanı...
YENİ BÖLÜMDE KİMLER DİZİYE VEDA EDİYOR?
Diriliş Ertuğrul 103. yeni bölüm 2. fragmanını izleyenler yeni bölümde Ares ve Titan ölecek mi diye merak etmeye başladılar. Fetih ile birlikte bazı oyuncuların diziden ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. İşte veda edeceği düşünülen oyuncular;
Ertuğrul Bey, çok istediği Karacahisar Kalesi'ni ele geçiriyor. Tekfur Ares'in kellesini alarak obaya geri dönüyor. Böylece Ares karakterini canlandıran başarılı oyuncu Cemal Hünal, diziye veda ediyor.
Bir diğer isim ise 4. sezonda diziye katılan ve Titan karakterini canlandıran Ogün Kaptanoğlu.
Diziye katıldığı günden bu yana Adsız karakteri ile izleyiciye kendini sevdiren Orhan Kılıç da diziden ayrılıyor.
DİRİLİŞ ERTUĞRUL 103. YENİ BÖLÜM ÖZETİ
Ertuğrul, mancınık yerinde Bahadır Bey’in cesedini bulamayınca onun kaçtığını anlamış ve onu ayağına getirmesi için Turgut’u Çavdar Obası’na göndermişti. Çavdar Obası’nı basıp beyliğe kurulan Bahadır Bey ise Aslıhan ile Turgut’u esir almıştı. Ertuğrul, Bahadır Bey’in bu yaptıklarını öğrenip Çavdar Obası’na giderken karşısına Atsız çıkmış, ondan da Ares ile Bahadır Bey’in işbirliğini ispatlayan mektubu almıştı. Nihayetinde Çavdar Obası’na giden Ertuğrul bütün suçlarından sonra Bahadır Bey’i, Sancar’ı ve onlardan yana olan beyleri bertaraf etmiş, Karaca’yı da Aslıhan öldürmüş, böylece hainler yok edilip Çavdar Obası da Türk obaları da huzura kavuşmuştu.
Bahadır’ı ortadan kaldırdıktan sonra Karacahisar Kalesi’ni fethetmek için önünde hiçbir engel kalmayan Ertuğrul nasıl bir plan ortaya koyacak? Kaleye açılan gizli geçitten girebilecek mi? Kalede ne gibi bir mukavemetle karşılaşacak? Kale fethedilebilecek mi?
Titan’ın tuzak kurup Ertuğrul’u öldürmesini bekleyen Ares, planının başarısız olduğunu öğrendikten sonra ne yapacak? Kalede ne gibi tedbirler alacak? Ertuğrul kaleye girerse ne yapacak? Kaleyi kaybedecek mi? Yoksa Ertuğrul’u mağlup mu edecek?
DİRİLİŞ ERTUĞRUL 103. YENİ BÖLÜM 1. FRAGMANI
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