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Diriliş Ertuğrul 103. son bölüm izle: Kale fethedildi, sıra Nicea'da!(Diriliş Ertuğrul 104. bölüm fragmanı yayınlandı!)

DİZİ HABERLERİ | 25.01.2018 08:06 | Son Güncelleme 37 dakika önce

Diriliş Ertuğrul 103. son bölümü dün akşam heyecanla izlendi. TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul son bölümde Karacahisar Kalesi ele geçirildi. Fakat Karacahisar Kalesi tekfuru Ares ile şövalyesi Titan, yaralı dahi olsa kaçmayı başardı. Son bölümden sonra ekrana gelen Diriliş Ertuğrul 104. bölüm fragmanında ise kaleyi kendisinden isteyen haçlılara da haddini bildiriyor. İşte Diriliş Ertuğrul son bölümü ve yeni bölüm fragmanı...

Diriliş Ertuğrul 103. son bölüm izle: Kale fethedildi, sıra Nicea'da!(Diriliş Ertuğrul 104. bölüm fragmanı yayınlandı!)

Diriliş Ertuğrul 103. son bölümde heyecan dorukta idi. TRT 1'de her çarşamba akşamı ekrana gelen ve Osmanlı Devleti öncesindeki dönemi anlatan ve ekranların reyting rekortmeni tarihi dizisinde tarihi bir an yaşandı ve Karacahisar Kalesi haçlıların elinden alındı. Soluk soluğa izlenen Diriliş Ertuğrul son bölümde Ertuğrul Bey ve Alpleri, Karacahisar Kalesi'ne Ares'in hiç beklemediği bir şekilde sızarak şok vurgunu yaptı. Fakat Ares, yaralı olarak kaçmayı başardı. Diriliş Ertuğrul 103. son bölümü haberimizden izleyebilirsiniz.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 103. SON BÖLÜM

Diriliş Ertuğrul son bölümde beklenilen Karacahisar Kalesi fethi gerçekleşiyor. Atsız Bey'in baskın yaptığı ve Titan'ın yaralı olarak kaçtığı pusua ölen haçlıların yerine geçen Ertuğrul Bey ve alpleri, kaleye sızarlar. Ares, gelenlerin Titan ve adamları olduğunu sanırken karşısında Ertuğrul Bey ve alplerini görünce şaşkınlık geçirir. Ares, bu baskında yaralı olarak kaçmayı başarır. Ertuğrul Bey, yıllar önce kaybettiği pusatını kalede kilitli bir sandıkta bulur ve Ares'in tahtına saplar. Sonunda Karacahisar Kalesi'de hüküm Türklerindir! Ertuğrul Bey, bölgedeki güven içinde olduklarını şu şekilde seslenerek anlatır:

“Ol deyince olduran, gönüllerimizi imanla dolduran Yüce Allah’ın 99 adı ile… Ben Süleyman Şah Oğlu Ertuğrul! Bilinsin ki; zulüm ve korku ortadan kalkmış, adalet gelmiştir. Kimseyi kimseden ayırt etmeyeceğiz. Gayrı hepimiz sulh içinde, huzur içinde yaşayacağız. Yurdumuzu, ticaretimizi sulh ve adaletle güçlü kılacağız. Bu topraklardaki herkes ibadeti ve inancında hürdür. Adalet, hürriyet, sükûnet ve birlik; işte yasamız budur! “

Diriliş Ertuğrul son bölümden sonra 104. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Karacahisar Kalesi'nin fethinin duyan Haçlılar, kaleyi Ertuğrul Bey'den geri isterler. Fakat Ertuğrul Bey "Ben bu topraklara sizin şer yuvalarınızı yıkmaya geldim" diyerek cevap veriyor. Karacahisar Kalesi'nde ilk namaz kılınıyor. Diğer yandan Atsız Bey ise kaçan Ares ile Titan'ın yeni planlarını adım adım izlemektedir. Diriliş Ertuğrul son bölümü aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz. İşte Diriliş Ertuğrul 104. yeni bölüm fragmanı...

Diriliş Ertuğrul 103. son bölümü izlemek için tıklayınız

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 104. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ERTUĞRUL BEY'İN BİZANS İMPARATORUNA YAZDIĞI MEKTUP

"İmparator Dukas! Tekfurun Ares’in üzerime kurduğu bütün tuzakları ve oyunları bozdum. Sulha ihanet eden bu korkağa bedelini ödettim. Gayrı Karacahisar Kalesi benim hakimiyetimdedir. Yakında Ares’in kellesini de gönderecem. Ola ki Bilecik Tekfurun da aynı kancıklığı yaparsa akıbeti aynı olacaktır. Bilesiniz ki ordularımız Nikea’yı dahi alacak kudrete sahiptir. Karacahisar hâkimi, Selçuklu uç beyi, Süleyman Şah Oğlu Ertuğrul!"

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 103. BÖLÜM ÖZETİ

Ertuğrul, mancınık yerinde Bahadır Bey’in cesedini bulamayınca onun kaçtığını anlamış ve onu ayağına getirmesi için Turgut’u Çavdar Obası’na göndermişti. Çavdar Obası’nı basıp beyliğe kurulan Bahadır Bey ise Aslıhan ile Turgut’u esir almıştı. Ertuğrul, Bahadır Bey’in bu yaptıklarını öğrenip Çavdar Obası’na giderken karşısına Atsız çıkmış, ondan da Ares ile Bahadır Bey’in işbirliğini ispatlayan mektubu almıştı. Nihayetinde Çavdar Obası’na giden Ertuğrul bütün suçlarından sonra Bahadır Bey’i, Sancar’ı ve onlardan yana olan beyleri bertaraf etmiş, Karaca’yı da Aslıhan öldürmüş, böylece hainler yok edilip Çavdar Obası da Türk obaları da huzura kavuşmuştu.

Bahadır’ı ortadan kaldırdıktan sonra Karacahisar Kalesi’ni fethetmek için önünde hiçbir engel kalmayan Ertuğrul nasıl bir plan ortaya koyacak? Kaleye açılan gizli geçitten girebilecek mi? Kalede ne gibi bir mukavemetle karşılaşacak? Kale fethedilebilecek mi?

Titan’ın tuzak kurup Ertuğrul’u öldürmesini bekleyen Ares, planının başarısız olduğunu öğrendikten sonra ne yapacak? Kalede ne gibi tedbirler alacak? Ertuğrul kaleye girerse ne yapacak? Kaleyi kaybedecek mi? Yoksa Ertuğrul’u mağlup mu edecek?

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