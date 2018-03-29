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Diriliş Ertuğrul 113. bölüm fragmanı! Diriliş Ertuğrul'da kim öldü?

DİRİLİŞ: ERTUĞRUL HABERLERİ  | 29.03.2018 01:42 | Son Güncelleme

Diriliş Ertuğrul dizisinin 113. bölüm fragmanı yayınlandı. Diriliş Ertuğrul'un yeni bölüm fragmanında, otağa giren Ertuğrul Bey bir tabutun başında annesini görüyor. Dizinin yeni bölümünde, Ertuğrul Bey ve alpleri 'Onun intikamını hep beraber alacağız. Yurdumuzda tek bir hain kalmayana dek dişe dişe intikam' sözleriyle intikam yemini ediyor. Dizide ölen ismin ise Aslıhan Hatun mu yoksa başkası mı olduğu ise belli olmadı.

Diriliş Ertuğrul 113. bölüm fragmanı! Diriliş Ertuğrul'da kim öldü?

TRT 1'de 4. sezonuyla ekranda olan Diriliş Ertuğrul dizisinin 112. bölümü 28 Mart Çarşamba akşamları yayınlandı. Diriliş Ertuğrul'un son bölümünde Aslıhan Hatun Sadettin Köpek'e saldırıyor. Dizide Aslıhan Hatun'un ölüp ölmediği ise merak konusu oldu. Diriliş Ertuğrul'un son bölüm final sahnesinde ise Ertuğrul Bey ve Günalp Bey sonunda kılıçlarını çekti. Ertuğrul ve Günalp Bey son sahnede karşı karşıya geldi.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ertuğrul, bir oyun kurarak Ahmet’in Kritos’u kurtarmasını sağlamış ve bu sayede Ahmet, Kritos’un güvenini kazanmıştı. Bu yüzden Kritos, Ahmet’i Köpek’in yanına elçi olarak göndermişti. Ahmet ise Köpek’in canını kurtararak onun da güvenini kazanmıştı. Günalp, Ertuğrul’un onu öldüreceğini düşünürken kendini onunla birlikte Söğüt’te bulmuştu. Köpek, Ertuğrul’un ipini çekebilmek için sultanı Ertuğrul’a karşı dolduruşa getirmeye çalışmış ve devlet erkanını da yanına almıştı. Bu sayede de Ertuğrul’un uç beyliğinin elinden alınması için sultana ferman imzalatmıştı. Aslıhan’ın ve beylerin Söğüt’e göçme konusundaki endişeleri ise artmıştı. Ertuğrul ve Kritos Söğüt’te karşı karşıya gelmiş ve Kritos, Ertuğrul’un eline geçmişti. Sonrasında saraydan gelen bir fermanla, Ertuğrul’un uç beyliğinin elinden alındığı ve Günalp’a verildiği anlaşılmıştı…

Ertuğrul, Köpek’in kendisine karşı çevirdiği oyunların üstesinden gelebilecek mi? Uç beyliğinin Ertuğrul’dan Günalp’a geçmesiyle, bu ikili arasındaki ilişki nereye varacak? Ahmet, Köpek’in yanında neler yapacak? Marya’nın akıbeti ne olacak?

Uç beyliğinin kaybedilmesinden sonra Kayı Obası’nda ahval ne olacak? Söğüt’e göçme hususunda Çavdarların tavrı ne olacak? Köpek’in gitgide artan nüfuzu, devleti tamamen ele geçirmesini sağlayacak mı? Günalp’ı Ertuğrul’a karşı kışkırtmayı başarabilecek mi? Köpek, Altunaba’dan sonra hedefine kimi alacak? Sultan Gıyaseddin’in Köpek’e karşı hamlesi ne olacak?

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