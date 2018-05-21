Diriliş Ertuğrul 119. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (Diriliş Ertuğrul 118. son bölüm izle)

Diriliş Ertuğrul 119. yeni bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. Ekranların reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul, sezon finaline doğru giderken yeni sezonda neler olacak merak ediliyor. Diriliş Ertuğrul son bölümde Noyan'ın ortaya çıkması ile dizinin seyri değişti. Sultan'ın huzuruna çıkan Noyan, ‘’Güçlü olsan, cürmün kadar yer yakarsın Sultan Gıyaseddin… Ögeday Han’ın hamiliğinde önemli olan güçlü olmak değil, itaat etmendir…" diyerek Ögeday Han'a itaat etmesini istemişti. Sultan ise bu teklifi bir şartla kabul etti. Bu şart ise Sultan'ın cevabını Ertuğrul Bey'in iletmesidir. Bunun sonrasında ise iki eski düşman birlikte bir yolculuğa çıkmak zorunda kalırlar. Yolculuk sırasında pusuya düşerler. Ve Ertuğrul, Noyan'ın hayatını kurtarır. Son bölüm bu sahne ile sona ermişti. Peki bu hafta yeni bölüm olacak mı? Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...
Diriliş Ertuğrul son bölümü, özellikle final sahnesi ile nefesleri kesti. Osman'ın süt annesi olan Sugay Hatun'un kaçırıldığı sahne ve Ertuğrul Bey'in Noyan'ı ölümden kurtardığı an heyecanla izlendi. Sezon finaline doğru hızla giden Diriliş Ertuğrul dizisinde son bölümden sonra yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyordu. Fakat henüz yayınlanmadı. Diriliş Ertuğrul 119. yeni bölüm fragmanı çıktığı zaman sitemizden sizlerle paylaşacağız. Yeni bölüm fragmanını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.
Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı
ERTUĞRUL BEY'İN NOYAN'I KURTARDIĞI AN
Halime, Kayı Obası’nda toprağa verilmiş ve Ertuğrul bunun üzerine bir süre yalnız kalmak istemişti. Osman’a bir süt anası bulunabilmesi için civar obalara alplar gönderilmişti. Ancak uygun bir süt anası bulunamamıştı. Ertuğrul, ormanlık alanda evladını yeni kaybetmiş olan Sugay Hatun’a rastlamış ve onu Kayı Obası’na gelip Osman’ın süt anası olmaya ikna etmişti.
#Bamsı , #Noyan#DirilişErtuğrul pic.twitter.com/ETgUZOc9qS— Diriliş Ertuğrul (@DirilisDizisi) 17 Mayıs 2018
Noyan, ilk hamlesini yapmış ve önce Ahmet’in sonra da Almıla ile birlikte Tekfur Kritos’un canını almıştı. Almıla ise tekfurun kellesini Ertuğrul’a getirmiş ve onun güvenini kazanmıştı. Bu sırada alplar da Ahmet’in cenazesini getirmiş ve herkes büyük bir şok yaşamıştı.
Diriliş Ertuğrul 118. son bölümü izle
NOYAN'IN SULTAN İLE GÖRÜŞMESİ
Halime’nin vefatının ardından aç kalan Osman, sıhhatine kavuşabilecek mi? Sultan Gıyaseddin, Ertuğrul’u Ögeday’a ne amaçla elçi olarak gönderecek? Ertuğrul’u bekleyen bu çetin vazifenin sonu nereye varacak? Almıla, amacı doğrultusunda neler yapacak? Tekfur Kritos’un ardından Kayı Obası’nın başına kim musallat olacak?
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