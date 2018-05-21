Diriliş Ertuğrul 119. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (Diriliş Ertuğrul 118. son bölüm izle)

Diriliş Ertuğrul 119. yeni bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. Ekranların reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul, sezon finaline doğru giderken yeni sezonda neler olacak merak ediliyor. Diriliş Ertuğrul son bölümde Noyan'ın ortaya çıkması ile dizinin seyri değişti. Sultan'ın huzuruna çıkan Noyan, ‘’Güçlü olsan, cürmün kadar yer yakarsın Sultan Gıyaseddin… Ögeday Han’ın hamiliğinde önemli olan güçlü olmak değil, itaat etmendir…" diyerek Ögeday Han'a itaat etmesini istemişti. Sultan ise bu teklifi bir şartla kabul etti. Bu şart ise Sultan'ın cevabını Ertuğrul Bey'in iletmesidir. Bunun sonrasında ise iki eski düşman birlikte bir yolculuğa çıkmak zorunda kalırlar. Yolculuk sırasında pusuya düşerler. Ve Ertuğrul, Noyan'ın hayatını kurtarır. Son bölüm bu sahne ile sona ermişti. Peki bu hafta yeni bölüm olacak mı? Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 119. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Diriliş Ertuğrul son bölümü, özellikle final sahnesi ile nefesleri kesti. Osman'ın süt annesi olan Sugay Hatun'un kaçırıldığı sahne ve Ertuğrul Bey'in Noyan'ı ölümden kurtardığı an heyecanla izlendi. Sezon finaline doğru hızla giden Diriliş Ertuğrul dizisinde son bölümden sonra yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyordu. Fakat henüz yayınlanmadı. Diriliş Ertuğrul 119. yeni bölüm fragmanı çıktığı zaman sitemizden sizlerle paylaşacağız. Yeni bölüm fragmanını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.