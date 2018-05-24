Diriliş Ertuğrul 119. son bölümü dün akşam TRT 1 ekranlarına hayranlarını kilitledi. Son bölüm sonrasında Diriliş Ertuğrul 120. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Diriliş Ertuğrul son bölümü şok bir final sahnesi ile bitti. Ögeday Han'ın karşısına çıkan Ertuğrul Bey, ondan hiç beklemediği bir teklif alır. Esas beklenmedik olay ise Ertuğrul Bey'in bu teklifi kabul etmiş olması idi. Noyan bile Ertuğrul Bey'in bu teklife evet demesine anlam veremedi. Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanında ise Ögeday Han, teklifini kabul eden Ertuğrul Bey'e "Seni Selçuklu Sultanı yapacağım" diyor. Diriliş Ertuğrul son bölüm ve yeni bölüm fragmanı detayları haberimizde. DİRİLİŞ ERTUĞRUL 120. BÖLÜM FRAGMANI Diriliş Ertuğrul'un 120. bölüm fragmanında, Ertuğrul Bey'in 'Sultanımız istediğiniz vergiyi iki katına çıkarmayı kabul etti. Sulh anlaşmasını da yenilemek istiyor' sözleri dikkat çekti. Noyan ise kendisine yapılan biat teklifi karşılığında garanti olarak Ertuğrul'un oğullarından birisini rehin olarak vermesi gerektiğini söyledi. Ödegay Han ise Ertuğrul Bey'e 'Seni Selçuklu Devleti'nin sultanı yapacağım' dedi.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 119. SON BÖLÜM DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE İZLEYİCİLERİN REKLAM TEPKİSİ TRT 1'de çarşamba akşamları yayınlanan ve izlenme oranı yüksek olan Diriliş Ertuğrul dizisi, dün akşam 119. bölümü ekranlara geldi. Diriliş Ertuğrul hayranları heyecanlı bir bölüm izlediler. Fakat sürekli reklam ile kesilen son bölüm sonrasında isyan ettiler. "Hanlar hanı ogeday hana. Reklam

..... hanlar hanı ogeday hana. Reklam. .... hanlar hanı ogeday hana tabi olmayı kabul ediyorum. Bitti... " şeklinde tepkileri dile getiren Diriliş Ertuğrul izleyicileri, reklam konusunda kanalın daha yapıcı olmasını istediler. DİRİLİŞ ERTUĞRUL 119. SON BÖLÜM FİNAL SAHNESİ Diriliş Ertuğrul dizisinin son bölümündeki final sahnesi herkesi şaşırttı. Ertuğrul, Sultan Gıyaseddin’in isteğine uyarak Moğol Hanı Ögeday’ın huzuruna elçi olarak gitmeyi kabul etti. Sultan Gıyaseddin'in vergiyi iki katına çıkardığını ileten Ertuğrul Bey, sınırlardaki Moğol askerlerinin Cenginhan kurallarına uymadığını da elindeki heybe örneğiyle Ögeday Han'a iletti. Ögeday Han'dan ise Noyan'ı da şaşırtan bir teklif geldi. Moğol imparatoru Ögeday Han, 'Senden bana tabi olmanı isterim. Ben hanlar hanı Ogeday'ım. İtimat ettiğim yiğitlere sadece bir kez teklif yaparım' sözleriyle Ertuğrul Bey'e sürpriz bir teklif yaptı.

Ertuğrul Bey ise teklifi kabul ettiğini söyleyerek, 'Sözleriniz obasıyla yurt tutup kök salmak isteyen benim gibi bir uçbeyi için büyük bir şereftir. Cihanın gördüğü en büyük han olan hanlar hanı Ögeday Han'a tabi olmayı kabul ederim. Sizin kutlu yolunuzda Anadolu topraklarını ihya ve idare etmek benim için şereftir' dedi. Ertuğrul Bey'in bu yanıtı vermesi dizinin hayranlarını şoke etti. Ancak Ertuğrul'un Ögeday ile ilgili asıl planının ne olduğu ise önümüzdeki bölümlerde ortaya çıkacak. DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? Ertuğrul, Sultan Gıyaseddin’in isteğine uyarak Moğol Hanı Ögeday’ın huzuruna elçi olarak gitmeyi kabul etmişti. Noyan ise Kayı Obası’na gelip Ertuğrul’un karşısına çıkmıştı. Sonrasında birlikte Ögeday Han’a gitmek için yola çıkmışlardı. Komutan Romanos, sulh görüşmesi için Kayı Obası’na gelmişti. Ancak amacının sulh olmadığı sonradan anlaşılmıştı ve vuruşma yaşanmıştı. Bu vuruşmada Bamsı yara almıştı. Günalp ise Almıla’dan şüphelenmişti. Almıla bu yüzden Günalp’ı öldürmeye karar vermişti. Sugay ise evladının mezarını ziyaret etmeye giderken saldırıya uğramış ve zapt edilmişti.