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Diriliş Ertuğrul 121. son bölüm full izle (Sezon Finali): Yeni sezon için yapımcıdan son dakika açıklama!

DİZİ HABERLERİ  | 07.06.2018 07:56 | Son Güncelleme

Diriliş Ertuğrul 121. son bölümü ile 4. sezon finalini dün akşam yaptı. Diriliş Ertuğrul sezon finalinde obaya sızan ve herkesin güvenini kazanan Almila yani Alangoya'nın ölümü, Hayme Ana'nın elinden oldu. Diriliş Ertuğrul son bölümde Ertuğrul Bey, Söğüt'e göç etme kararı alıyor. Moğollar'da ise başa geçen Kadan, Noyan'ı görevlendiriyor. Noyan ise Anadolu'ya saldırmak için ordusunu topluyor. Diriliş Ertuğrul son bölüm sonrası yapımcıdan açıklama geldi. İşte Diriliş Ertuğrul son bölüme detayları

Diriliş Ertuğrul 121. son bölüm full izle (Sezon Finali): Yeni sezon için yapımcıdan son dakika açıklama!

Diriliş Ertuğrul 4. sezon finali yani 121. son bölümü ile dün akşam TRT 1 ekranlarına geldi. Dört sezondur büyük ilgiyle izlenen dizinin, yeni sezonda ne şekilde devam edeceği merak ediliyor. Diriliş Ertuğrul sezon finalinde Almila Hatun, Osman Bey'i öldürmesine Sugay Hatun'un çadıra girmesi önler. Gündüz Alp'in casustan aldığı bilgi ile onun Noyan'ın kızkardeşi Alangoya olduğu öğrenilince Hayme Hatun tarafından öldürülür. Diriliş Ertuğrul son bölümde Söğüt'e göç etme kararı alınır. Moğollar tarafından ise Kadan tarafından görevlendirilen ve Alangoya'nın öldürüldüğü haberini alan Noyan, daha çok kinlenir. Ve Anadolu'ya seferler düzenlemek için hazırlanır. Diriliş Ertuğrul son bölümden sonra yapımcı tarafından açıklama geldi. Diriliş Ertuğrul 121 son bölümü tamamı haberimizde. İşte detaylar...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ertuğrul Bey, Ögeday Han’a tabi olmayı kabul etmiş ve Ögeday, beklenmedik bir şekilde Ertuğrul’dan Selçuklu’nun sultanı olmasını istemişti. Almıla ise Hayme’nin gözünde iyice yer edinmiş ve artık obaya yerleşmişti. Moğol karargâhında ise Ögeday Han’ın beklenmedik bir şekilde ölümü herkesi sarsmıştı. Ertuğrul, bunun üzerine gelen tehlikeyi sezmiş ve karargâhtan kaçmıştı. Böylece Ertuğrul ve onun peşine düşen Noyan arasında amansız bir kovalamaca başlamıştı. Günalp ise Moğol casuslarını yakalamış ve konuşturmayı başarmıştı. Turgut ve Bamsı, Almıla’nın aslında Noyan’ın kardeşi Alangoya olduğunu öğrenmiş ve bunu Ertuğrul’a söylemişlerdi. Bunun üzerine hep birlikte dörtnala Kayı Obası’na doğru yola koyulmuşlardı…

Ertuğrul ve alplar, Noyan’dan yakasını kurtarıp sağ salim Kayı Obası’na gelebilecekler mi? Osman’ı öldürmek için harekete geçen Almıla, Osman’a zarar vermeden Ertuğrul ve alplar onun cezasını kesmeyi başarabilecekler mi? Ögeday’ın ölümünden sonra Noyan nasıl bir hamle yapacak?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 121 BÖLÜM İZLE

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ SEZONDA NASIL DEVAM EDECEK?

Diriliş Ertuğrul dizisi, dün akşam ekrana gelen 121. bölümü ile sezon finali yaptı. Dizinin hayranları, uzun zamandır yeni sezon nasıl devam edecek merak ediyorlar. Dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, dün akşam sezon finali sonrasında aşağıdaki açıklamayı yaptı.

Mehmet Bozdağ, 'Diriliş Ertuğrul'un bu sezon final yapacağı yönündeki iddialar hakkında, "Dizinin kesin finaliyle ilgili bir malumat yok. Daha ben de tam karar vermiş değilim. Ama yavaş yavaş Diriliş Ertuğrul, Osman'a doğru ilerleyecek. En büyük hayallerimden bir tanesi Diriliş Osman'ı yapmak. Ertuğrul'dan sonra Osmangazi'nin hikayesini anlatmak. Çalışıyorum, şu anda okumalar devam ediyor. Yazın coğrafi geziler yapacağız, bu bölgeleri tamamıyla gezeceğiz. Niyet olursa Ertuğrul'dan daha büyük bir proje 'Diriliş Osman' doğacak. Dizinin finali Bilecik'te olabilir bilmiyorum, ama belki 'Diriliş Osman' veya 'Ertuğrul'un finalini burada oyuncularla beraber, seyirciyle beraber izleyebiliriz" şeklinde konuştu.

Yapımcı Mehmet Bozdağ, dizide hayatını anlattığı Ertuğrul Gazi'nin Bilecik'teki türbesini ziyaret etti. Ziyaretin ardından bir açıklama yapan Bozdağ, Ertuğrul Gazi'nin tarihin kaderini değiştiren destansı bir kahraman olduğunu söyledi.

Bozdağ şu ifadeleri kullandı: "Onun Kayılarla yapmış olduğu uzun yolculuk bin yıl sonra devam eden bir hikayenin ilk başlangıç noktası. Hikayenin başlangıç noktasında büyük hoca destansı kahramanın kabrini ziyaret etmekten dolayı çok mutluyum. Daha evvel aslında şöyle bir düşüncem vardı.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL FİNALE YAKLAŞTI

Ertuğrul Gazi'yi artık Diriliş Ertuğrul yavaş yavaş böyle geçiş aşamasında tam sonlarına doğru ziyaret etmek istiyordum. Hikayeyi bitirdim. İnşallah sana layık olabilecek bir hikaye yazmışımdır, yapmışızdır, çekmişizdir. Af dilemeye geldim. Destur almaya geldik. Şekli bir ruhi iç dünyamda kendi kendime düşünüyordum. Bugün nasip oldu. Diriliş Ertuğrul'un sezon finaline doğru ziyarette bulunduk"

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