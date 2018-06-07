Diriliş Ertuğrul 121. son bölüm full izle (Sezon Finali): Yeni sezon için yapımcıdan son dakika açıklama!

Diriliş Ertuğrul 4. sezon finali yani 121. son bölümü ile dün akşam TRT 1 ekranlarına geldi. Dört sezondur büyük ilgiyle izlenen dizinin, yeni sezonda ne şekilde devam edeceği merak ediliyor. Diriliş Ertuğrul sezon finalinde Almila Hatun, Osman Bey'i öldürmesine Sugay Hatun'un çadıra girmesi önler. Gündüz Alp'in casustan aldığı bilgi ile onun Noyan'ın kızkardeşi Alangoya olduğu öğrenilince Hayme Hatun tarafından öldürülür. Diriliş Ertuğrul son bölümde Söğüt'e göç etme kararı alınır. Moğollar tarafından ise Kadan tarafından görevlendirilen ve Alangoya'nın öldürüldüğü haberini alan Noyan, daha çok kinlenir. Ve Anadolu'ya seferler düzenlemek için hazırlanır. Diriliş Ertuğrul son bölümden sonra yapımcı tarafından açıklama geldi. Diriliş Ertuğrul 121 son bölümü tamamı haberimizde. İşte detaylar... DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU? Ertuğrul Bey, Ögeday Han’a tabi olmayı kabul etmiş ve Ögeday, beklenmedik bir şekilde Ertuğrul’dan Selçuklu’nun sultanı olmasını istemişti. Almıla ise Hayme’nin gözünde iyice yer edinmiş ve artık obaya yerleşmişti. Moğol karargâhında ise Ögeday Han’ın beklenmedik bir şekilde ölümü herkesi sarsmıştı. Ertuğrul, bunun üzerine gelen tehlikeyi sezmiş ve karargâhtan kaçmıştı. Böylece Ertuğrul ve onun peşine düşen Noyan arasında amansız bir kovalamaca başlamıştı. Günalp ise Moğol casuslarını yakalamış ve konuşturmayı başarmıştı. Turgut ve Bamsı, Almıla’nın aslında Noyan’ın kardeşi Alangoya olduğunu öğrenmiş ve bunu Ertuğrul’a söylemişlerdi. Bunun üzerine hep birlikte dörtnala Kayı Obası’na doğru yola koyulmuşlardı…

Hayme Ana Alangoya'yı öldürür...#DirilişErtuğrul pic.twitter.com/aeGobLkM3k — Diriliş Ertuğrul (@DirilisDizisi) 6 Haziran 2018 Ertuğrul ve alplar, Noyan’dan yakasını kurtarıp sağ salim Kayı Obası’na gelebilecekler mi? Osman’ı öldürmek için harekete geçen Almıla, Osman’a zarar vermeden Ertuğrul ve alplar onun cezasını kesmeyi başarabilecekler mi? Ögeday’ın ölümünden sonra Noyan nasıl bir hamle yapacak? DİRİLİŞ ERTUĞRUL 121 BÖLÜM İZLE DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ SEZONDA NASIL DEVAM EDECEK? Diriliş Ertuğrul dizisi, dün akşam ekrana gelen 121. bölümü ile sezon finali yaptı. Dizinin hayranları, uzun zamandır yeni sezon nasıl devam edecek merak ediyorlar. Dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, dün akşam sezon finali sonrasında aşağıdaki açıklamayı yaptı. Teşekkürler #DirilişAilesi#DirilişErtuğrul pic.twitter.com/EIDiaLoDQY — Mehmet Bozdağ (@mmehmetbozdag) 6 Haziran 2018 Mehmet Bozdağ, 'Diriliş Ertuğrul'un bu sezon final yapacağı yönündeki iddialar hakkında, "Dizinin kesin finaliyle ilgili bir malumat yok. Daha ben de tam karar vermiş değilim. Ama yavaş yavaş Diriliş Ertuğrul, Osman'a doğru ilerleyecek. En büyük hayallerimden bir tanesi Diriliş Osman'ı yapmak. Ertuğrul'dan sonra Osmangazi'nin hikayesini anlatmak. Çalışıyorum, şu anda okumalar devam ediyor. Yazın coğrafi geziler yapacağız, bu bölgeleri tamamıyla gezeceğiz. Niyet olursa Ertuğrul'dan daha büyük bir proje 'Diriliş Osman' doğacak. Dizinin finali Bilecik'te olabilir bilmiyorum, ama belki 'Diriliş Osman' veya 'Ertuğrul'un finalini burada oyuncularla beraber, seyirciyle beraber izleyebiliriz" şeklinde konuştu.