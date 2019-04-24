Diriliş Ertuğrul'da Bamsı'ya ne oldu? Diriliş Ertuğrul 145. yeni bölüm fragmanı izle

TRT 1'in çarşamba akşamlarına damga vuran dizisi Diriliş Ertuğrul, bu haftaki 145. yeni bölümü ile yine nefesleri kesecek. Kale’den Dragos’u kurtarmak için gelen Branas ve adamlarının akıbeti ne olacak?
Diriliş Ertuğrul'un yeni bölüm fragmanında, savaşta yaralanan Bamsı yere düşüyor. Yaralanan Bamsı'ya ne olduğu ise yeni bölümde belli olacak.
Kurduğu tuzakla Alıncak’ı öldürüp Dragos’u ele geçiren Ertuğrul, Bamsı’nın oğlu Aybars’ı kurtarmayı başarmıştı. Alıncak’ın ölmesiyle Albastı, kimliğinin ortaya çıkmayacağını düşünen Beybolat ise hiçbir şey olmamış gibi obaya dönmüştü. Lefke kalesindeki komutan Branas ise Dragos’un yakalandığını öğrenince Beybolat üzerinden Dragos’u kurtarma planı kurmuştu.
Ancak Ertuğrul her şeyin farkındaydı. Hem kaledekilerin Dragos’u kurtarmaya geleceğini hem de Beybolat’ın eğer Albastı ise kimliğinin ortaya çıkmaması için Dragos’a dair yen bir hamle yapacağını biliyordu… Oyununu da buna göre kurmuştu. Bu arada İlbilge’de Umur obasına getirilen yaralı adam üzerinden ağabeyinin Albastı kimliği üzerine şüpheler duymaya başlamıştı. Tüm bunlar yaşanırken Ertuğrul Bey’in buyruğuna muhalif hareket eden Bamsı ise büyük bir pişmanlık içindeydİ.
Söğüt imamından pişmanlık üstüne bir sohbet dinleyip muradı Ertuğrul Bey’den af dilemek olan Bamsı bu gayesine ulaşabilecek mi? Öğrendiği gerçekler nihayetinde İlbilge hatunun ağabeyi Beybolat Bey konusundaki tavrı ne olacak?
Ertuğrul Bey, Uranos’u yakalar ve Söğüt çarşısında öldürür. Zangoç’un Oğuz Alp’i öldürüp, Melikşah’ı yaralaması sonucu gerçek kimliği ortaya çıkmıştır. Ertuğrul Bey artık Zangoç’un Dragos olduğunu biliyordur.
Zangoç, Ertuğrul Bey’in kurduğu tuzağa düşüp kimliğinin ortaya çıktığından şüphelendiği için tam zindana atılacakken Oğuz’u ve Melikşah’ı yaralar ve Oğuz Alp şehit olur. Zindandan kaçan Zangoç, tüccar kılığında gizlice Söğüt’ten çıkarak lefke kalesine gider. Artık zangoç kılığında değil gerçek kimliği olan zalim Dragos’tur. Kaleye ve askerlere el koyan Dragos, Ertuğrul Bey tarafından öldürülen komutanı Uranos için intikam yemini eder. Dragos’un yeni oyunu ne olacak?
Beybolat, Dragos’un yardımıyla kaçırdığı Bamsı’nın oğlu Aybars karşılığında Bamsı’dan Alıncak’ı ister. Bamsı bu oyuna gelerek Ertuğrul Bey’in tutsak olarak aldığı Alıncak’ı Dragos’a teslim eder ve tuzağa çekildiğini anlamaz. Alıncak’ı alan Dragos Bamsı’yı öldüreceğini söyler.
Ertuğrul Bey tüm bu oyunları anlamış fakat Bamsı Ertuğrul Bey’in sözünü dinlememiştir. Peki Ertuğrul Bey Bamsı ve oğlu Aybars’ı kurtarabilecek mi? İlbilge Hatun abisi Beybolat’ın gerçek yüzünü görecek mi?
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