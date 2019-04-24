Diriliş Ertuğrul'da Bamsı'ya ne oldu? Diriliş Ertuğrul 145. yeni bölüm fragmanı izle

TRT 1'in çarşamba akşamlarına damga vuran dizisi Diriliş Ertuğrul, bu haftaki 145. yeni bölümü ile yine nefesleri kesecek. Kale’den Dragos’u kurtarmak için gelen Branas ve adamlarının akıbeti ne olacak?

BAMSI'YA NE OLDU?

Diriliş Ertuğrul'un yeni bölüm fragmanında, savaşta yaralanan Bamsı yere düşüyor. Yaralanan Bamsı'ya ne olduğu ise yeni bölümde belli olacak.



DİRİLİŞ ERTUĞRUL 145. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kurduğu tuzakla Alıncak’ı öldürüp Dragos’u ele geçiren Ertuğrul, Bamsı’nın oğlu Aybars’ı kurtarmayı başarmıştı. Alıncak’ın ölmesiyle Albastı, kimliğinin ortaya çıkmayacağını düşünen Beybolat ise hiçbir şey olmamış gibi obaya dönmüştü. Lefke kalesindeki komutan Branas ise Dragos’un yakalandığını öğrenince Beybolat üzerinden Dragos’u kurtarma planı kurmuştu.

Ancak Ertuğrul her şeyin farkındaydı. Hem kaledekilerin Dragos’u kurtarmaya geleceğini hem de Beybolat’ın eğer Albastı ise kimliğinin ortaya çıkmaması için Dragos’a dair yen bir hamle yapacağını biliyordu… Oyununu da buna göre kurmuştu. Bu arada İlbilge’de Umur obasına getirilen yaralı adam üzerinden ağabeyinin Albastı kimliği üzerine şüpheler duymaya başlamıştı. Tüm bunlar yaşanırken Ertuğrul Bey’in buyruğuna muhalif hareket eden Bamsı ise büyük bir pişmanlık içindeydİ.