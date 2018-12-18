Diriliş Ertuğrul'da büyük savaş başlıyor! 'Türk'ün hürriyet ateşi yeniden yükselecek' Diriliş Ertuğrul 128. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Diriliş Ertuğrul dizisi 128. yeni bölümüyle 19 Aralık Çarşamba akşamı TRT 1 ekranlarında olacak. Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümünde Gündüz’ün aklanmasının sonra yeni gelişmeler yaşanıyor. Söğüt'e sızan Dragos öğrendiği bilgilerin ardından yeni bir hamle yapıyor. Ertuğrul Gazi ve alpleri ise büyük cenk için yemin ediyor. Ertuğrul Gazi'nin 'Esaret zincirini kırıp hürriyet kıyamına kalkma vaktidir. Anadolu şimdiye kadar gördüğü en şiddetli cenki görecek. Dökülen kanlar üzerinde Türk'ün hürriyet ateşi yeniden yükselecek' sözleri dikkat çekiyor.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 128. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ertuğrul, Gündüz’ü fidye karşılığında kaleden kurtarmış ve bir oyun kurarak İlbilge’nin onların peşinden gelmesini sağlamıştı. Amacı ise, İlbilge’yi Gündüz’ün masumiyetine inandırmaktı. Obaya ise beklenmedik misafirler olan Selcan ve oğlu Süleyman gelmişti. Emir Bahaeddin, Gündüz’ün Ertuğrul tarafından Nikea’ya götürüldüğünü öğrenince, obaya baskın vermişti. Bununla da yetinmeyip Artuk’u zindana attırmıştı. Ancak herkes Ertuğrul’un Gündüz’ü Nikea’ya götürdüğünü düşünürken; Ertuğrul, Gündüz’ü Söğüt’te adaletin karşısına sağ salim çıkarmıştı. Ertuğrul, bu hamlesiyle tüm oyunları bertaraf etmiş ve Gündüz’ün masumiyetine İlbilge’yi ikna etmek olan Ertuğrul, neticesinde bu hedefinde muvaffak olmuş ve Gündüz, mahkemece aklanmıştı.