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Diriliş Ertuğrul'da büyük savaş başlıyor! 'Türk'ün hürriyet ateşi yeniden yükselecek' Diriliş Ertuğrul 128. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 18.12.2018 21:47 | Son Güncelleme

Diriliş Ertuğrul dizisi 128. yeni bölümden iki fragman yayınlandı. Diriliş Ertuğrul 128. yeni bölümde Ertuğrul Gazi ve alpleri Türk'ü yeniden hürriyete kavuşturmak için büyük cenk hazırlığı yapıyor. Ertuğrul Gazi'nin 'Anadolu şimdiye kadar gördüğü en şiddetli cenki görecek' sözleri dikkat çekiyor. Alpler intikam için yemin ederken, Selcan Hatun'un getirdiği mektubu gören Ertuğrul Gazi, Aksakallılar'la görüşmesi gerektiğini söylüyor. Diriliş Ertuğrul 128. yeni bölüm fragmanları ve özeti.

Diriliş Ertuğrul'da büyük savaş başlıyor! 'Türk'ün hürriyet ateşi yeniden yükselecek' Diriliş Ertuğrul 128. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Diriliş Ertuğrul dizisi 128. yeni bölümüyle 19 Aralık Çarşamba akşamı TRT 1 ekranlarında olacak. Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümünde Gündüz’ün aklanmasının sonra yeni gelişmeler yaşanıyor. Söğüt'e sızan Dragos öğrendiği bilgilerin ardından yeni bir hamle yapıyor. Ertuğrul Gazi ve alpleri ise büyük cenk için yemin ediyor. Ertuğrul Gazi'nin 'Esaret zincirini kırıp hürriyet kıyamına kalkma vaktidir. Anadolu şimdiye kadar gördüğü en şiddetli cenki görecek. Dökülen kanlar üzerinde Türk'ün hürriyet ateşi yeniden yükselecek' sözleri dikkat çekiyor.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 128. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Ertuğrul, Gündüz’ü fidye karşılığında kaleden kurtarmış ve bir oyun kurarak İlbilge’nin onların peşinden gelmesini sağlamıştı. Amacı ise, İlbilge’yi Gündüz’ün masumiyetine inandırmaktı. Obaya ise beklenmedik misafirler olan Selcan ve oğlu Süleyman gelmişti. Emir Bahaeddin, Gündüz’ün Ertuğrul tarafından Nikea’ya götürüldüğünü öğrenince, obaya baskın vermişti. Bununla da yetinmeyip Artuk’u zindana attırmıştı. Ancak herkes Ertuğrul’un Gündüz’ü Nikea’ya götürdüğünü düşünürken; Ertuğrul, Gündüz’ü Söğüt’te adaletin karşısına sağ salim çıkarmıştı. Ertuğrul, bu hamlesiyle tüm oyunları bertaraf etmiş ve Gündüz’ün masumiyetine İlbilge’yi ikna etmek olan Ertuğrul, neticesinde bu hedefinde muvaffak olmuş ve Gündüz, mahkemece aklanmıştı.

Gündüz’ün aklanmasıyla Kayılar ve Umuroğulları arasında nasıl bir bağ olacak? Selcan ve Süleyman’ın obaya gelişi, beraberinde neleri getirecek? Selcan’la birlikte gelen haber nedir ? Ertuğrul tarafından yenilgiye uğratılan Dragos’un yeni hamlesi ne olacak? Öte yandan Emir Bahaeddin, Ertuğrul’u sıkıştırmak için ne yapacak? Söğüt’e gelecek olan yeni kişi kim olacak? Ertuğrul tüm bu yaşanılanlara karşı nasıl bir tavır takınacak?


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