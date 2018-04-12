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Diriliş Ertuğrul'da Günalp'den Ertuğrul Bey'e büyük tuzak! 'Cehenneme ilk adımını attın'

DİRİLİŞ: ERTUĞRUL HABERLERİ  | 12.04.2018 01:43 | Son Güncelleme

Diriliş Ertuğrul dizisinin 114. bölüm finalinde Ertuğrul Bey büyük bir tuzağın içine düştü. Diriliş Ertuğrul'un sön bölümünde, Ertuğrul Bey Sadettin Köpek'i öldürmek için plan yaparak, ulak kılığında çadırına girdi. Ancak karşısında Günalp'i buldu. Ertuğrul Bey'e tuzak kuran Günalp'in 'Demek sonunda geldi Ertuğrul Bey. Cehenneme ilk adımını attın' demesi yeni bölümde neler olacağı konusunda merak uyandırdı. Diriliş Ertuğrul 115. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Diriliş Ertuğrul'da Günalp'den Ertuğrul Bey'e büyük tuzak! 'Cehenneme ilk adımını attın'

TRT 1'in fenomen dizisi Diriliş Ertuğul 11 Nisan Çarşamba akşamı 114. bölümüyle ekranlara geldi. Aslıhan Hatun'un öldürülmesinden sonra intikam yemini eden Ertuğrul Bey ve alpleri, harekete geçti. Ancak Sadettin Köpek'in emriyle Aydoğdu ve adamları Kayı Obası'nı bastı.

Diriliş Ertuğrul'un final sahnesinde ise, Sadettin Köpek'i öldürebilmek için kılık değiştirerek ulak olarak çadıra giren Ertuğrul Bey, karşısında Günalp'i buldu. Günalp'ın hain bir tuzak kurduğu Ertuğrul Bey bu durumdan nasıl kurtulacak yeni bölümde belli olacak. Diriliş Ertuğrul'un merakla beklenen yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı. Aksiyon sahnelerinin fazla olmasından dolayı yeni bölüm sonrasına yetişmeyen 115. bölüm fragmanı, önümüzdeki günlerde yayınlanacak.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Ertuğrul ile Günalp arasındaki hesaplaşma, Ertuğrul’un Günalp’ı alt etmesi ve onu affetmesi ile sonuçlandı. Bu sırada obadan Köpek’i öldürmek üzere ayrılan Aslıhan Hatun, amacına ulaşamayıp kendi canından oldu. Obadakiler ve Turgut, Aslıhan’ın beklenmedik ölümü karşısında yıkıma uğradı. Köpek’in öldürülmeye çalışıldığını öğrenen Mahperi Hatun, yarım kalan işi tamamlamak istedi ancak Köpek, Kayraldı sayesinde saraydan çıkarıldı. Günalp, Köpek’in saldırıya uğradığını öğrenince Ertuğrul’u öldürmek için tekrar harekete geçti. Öte yandan Tekfur Kritos, Ahmet’i Nikea’ya imparatorun yanına gönderirken, Sultan Gıyaseddin ise Ertuğrul ile iş birliği yaparak Köpek’i öldürmesi için Sivas Emiri Hüsameddin Karaca’yı vazifelendirdi. Ertuğrul ve Alplar Aslıhan’ı Söğüt’e defnettikten sonra mezarı başında Saadettin Köpek’ten intikam almak için yemin etti.

Ertuğrul, Hüsameddin Karaca ile bir olup Köpek’in cezasını kesebilecek mi? Aslıhan’ın intikamı alınabilecek mi? Aslıhan’ın ölümüyle sarsılan Turgut, ne yapacak? Ahmet, Tekfur Kritos’un ona verdiği görevi yerine getirebilecek mi? Marya’nın Köpek için casusluk yaptığı anlaşılacak mı? Köpek’e olan sadakati yüzünden gözlerine perde inen Günalp, Köpek’in bir hain olduğunu idrak edebilecek mi? Gıyaseddin ve Mahperi, Köpek’in önlenemez yükselişine mani olabilecekler mi? Ertuğrul ve alpların yokluğunda Kayı Obası’nın akıbeti ne olacak?

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