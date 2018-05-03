Diriliş Ertuğrul'da Halime Hatun'un ölüm sahnesi ve Ertuğrul Bey'in gözyaşları herkesi duygulandırdı

TRT 1 ekranlarında 2 Mayıs Çarşamba akşamı ekrana gelen Diriliş Ertuğrul'un son bölümünde Halime Sultan'ın ölüm sahnesi herkesi derinden etkiledi. Çadırında yeni bebeğinin ağlamasını duyan Ertuğrul Bey, eşinin yanına girince hayatının en büyük üzüntüsünü yaşadı.

Eşi Halime Hatun'un yatağında ölmüş olduğunu gören Ertuğrul Bey çok büyük bir üzüntü yaşadı ve gözyaşlarına boğuldu. Dizinin yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Diriliş Ertuğrul 117. yeni bölüm fragmanında, Halime Hatun'un Kayı bayrağına sarılmış tabunu başında Ertuğrul Bey'in ağladığı görülüyor. Ertuğrul Bey 'Kaderimde seni ak kefenler içinde görmek de mi varmış' sözleriyle yaşadığı büyük üzüntüyü dile getiriyor.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 117. BÖLÜM FRAGMANI

HALİME HATUN KİMDİR VE TARİHTE NASIL ÖLDÜ?

Osmanlı Beyliği'ni kuran Osman Bey'in annesi ve Ertuğrul Gazi'nin eşi konumunda bulunan Halime Hatun hakkında çok fazla bilgi bulunmasa da 1281 tarihinde hayatını kaybettiği bilinmektedir. Ölümüne kadar Ertuğrul Gazi'nin yanından bir an olsun ayrılmayan ve ona Savcı Bey, Gündüz Alp ve Osman Gazi adında üç evlat veren hatundur. Ertuğrul Gazi ve Halime hatun bugün aynı türbede yan yana yatmaktalar. Bilecik ili Söğüt ilçesinde yer almaktadır türbeleri. Bursa Eskişehir yolu üzerinden ulaşım sağlanabilir türbelerine.