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Diriliş Ertuğrul'da Zangoç kimliğindeki Dragos öldü mü? Diriliş Ertuğrul 144. yeni bölüm 2. fragmanı izle

DİZİ HABERLERİ  | 17.04.2019 03:02 | Son Güncelleme

Diriliş Ertuğrul dizisinin 144. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'un 17 Nisan Çarşamba akşamı ekrana gelecek yeni bölümünde izleyicileri şoke eden gelişmeler yaşanacak. Ertuğrul Bey uzun süredir Söğüt'te hainlik yapan Dragos'u ele geçiriyor. Dragos'un gerçek kimliği de ortaya çıkıyor. Ertuğrul Bey kılıcını çekerek 'Bugün adelet günüdür' diyor. Peki Diriliş Ertuğrul'da Dragos ölüyor mu? İşte Diriliş Ertuğrul 144. yeni bölümde yaşanacaklar.

Diriliş Ertuğrul'da Zangoç kimliğindeki Dragos öldü mü? Diriliş Ertuğrul 144. yeni bölüm 2. fragmanı izle

TRT 1'in çarşamba akşamlarına damga vuran dizisi Diriliş Ertuğrul, bu haftaki 144. yeni bölümü ile yine nefesleri kesecek. Yeni planını açıklayan Ertuğrul Bey'in 'Tek vuruşta Albastı'yı da, Dragos'u da bitireceğiz' sözleri dikkat çekiyor. Söğüt'te Zangoç kimliğiyle yaşayan Dragos'un gerçek kimliği ortaya çıkıyor. Ertuğrul Bey Dragos'u ele geçiriyor. Diğer yandan ise Dragos'u kurtarmak için saldırı planları yapılıyor. Ertuğrul Bey'in Dragos'u idam etmek için kılıcını çekerek 'Bugün adalet günüdür' dediği sahne dikkatleri çekiyor.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 144. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 144. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ertuğrul Bey, Uranos’u yakalar ve Söğüt çarşısında öldürür. Zangoç’un Oğuz Alp’i öldürüp, Melikşah’ı yaralaması sonucu gerçek kimliği ortaya çıkmıştır. Ertuğrul Bey artık Zangoç’un Dragos olduğunu biliyordur.

Zangoç, Ertuğrul Bey’in kurduğu tuzağa düşüp kimliğinin ortaya çıktığından şüphelendiği için tam zindana atılacakken Oğuz’u ve Melikşah’ı yaralar ve Oğuz Alp şehit olur. Zindandan kaçan Zangoç, tüccar kılığında gizlice Söğüt’ten çıkarak lefke kalesine gider. Artık zangoç kılığında değil gerçek kimliği olan zalim Dragos’tur. Kaleye ve askerlere el koyan Dragos, Ertuğrul Bey tarafından öldürülen komutanı Uranos için intikam yemini eder. Dragos’un yeni oyunu ne olacak?

Beybolat, Dragos’un yardımıyla kaçırdığı Bamsı’nın oğlu Aybars karşılığında Bamsı’dan Alıncak’ı ister. Bamsı bu oyuna gelerek Ertuğrul Bey’in tutsak olarak aldığı Alıncak’ı Dragos’a teslim eder ve tuzağa çekildiğini anlamaz. Alıncak’ı alan Dragos Bamsı’yı öldüreceğini söyler.

Ertuğrul Bey tüm bu oyunları anlamış fakat Bamsı Ertuğrul Bey’in sözünü dinlememiştir. Peki Ertuğrul Bey Bamsı ve oğlu Aybars’ı kurtarabilecek mi? İlbilge Hatun abisi Beybolat’ın gerçek yüzünü görecek mi?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Ertuğrul Bey, kurduğu tuzakla Alıncak’ı kendine doğru çekmiş ve onu yakalamıştır. Onu takip eden Beybolat Bey ise “Albastı” kimliğinin ortaya çıkmaması için Alıncak’a öldürücü bir ok atıp ağır yaralamış fakat Ertuğrul bey ve Alpları Alıncak’ı tedavi etmiştir. Peki Alıncak, Beybolat’ın gerçek kimliğini itiraf edecek mi?
Öte yandan Ertuğrul Bey şüphelendiği Zangoç’a bir oyun kurmuş ve onun Uranos’la bağlantısını ortaya çıkarmıştır. Ertuğrul Bey’in kurduğu tuzağa düşen Zangoç, Uranos’u Ertuğrul Bey’in tuzağına göndermiştir. Ertuğrul Bey ise Uranos’u yakalamıştır. Peki Uranos, Dragos’un Zangoç olduğunu itiraf edecek mi ?
Beybolat Bey, Kayı obasında fitne çıkarmak için kardeşi Sırma’yı görevlendirerek Hafsa ve Selcan’ı birbirine düşürmeyi başarmıştı. Bamsı’nın Alpbaşılıktan azledilmesi ve Alplığı bırakmasıyla gerilim artmış, Hafsa obadan göçmek istemişti. Hain oyunlarıyla kayı obasını yıpratmaya çalışan Beybolat’ın son oyunuysa Söğüt yolunda Bamsı’nın ailesine saldırarak Aybars’ı kaçırmak olmuştu. Bu durumu öğrenen Bamsı pusatına sarılmış ve oğlunu kaçıranların peşine düşmüştü. Peki Bamsı, oğlu Aybars’ı kurtarabilecek mi? Aybars yaşayacak mı?

Ertuğrul Bey, Zangoç’u zindana attırmıştı. Zangoç zindana götürülürken beklenmedik bir şekilde Oğuz’u ve Melikşah’ı yaralamıştı. Peki Melikşah ve Oğuz hayatta kalabilecek mi? Zangoç’un gerçek kimliği ortaya çıkacak mı?

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