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Diriliş Ertuğrul hangi kanalda, ne zaman yayınlanıyor?

DİZİ HABERLERİ  | 24.04.2020 23:30 | Son Güncelleme

TRT 1'de 2014-2019 yılları arasında izleyiciyle buluşan Diriliş Ertuğrul dizisi ekrana döndü. Fenomen dizi tekrar bölümleriyle her akşam seyirci karşısına çıkıyor. Peki, Diriliş Ertuğrul hangi kanalda, ne zaman yayınlanıyor?

Diriliş Ertuğrul hangi kanalda, ne zaman yayınlanıyor?

Diriliş Ertuğrul'un tekrar bölümleri 360 kanalında her gün 21.00'de ekrana gelmeye başladı.

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Kaan Taşaner, Hülya Darcan, İlker Aksum gibi oyuncuların yer aldığı Diriliş Ertuğrul üç kıtada altı asır boyunca hüküm süren ihtişamlı Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşunu hazırlayan döneme ve Ertuğrul Gazi’nin hikâyesine ışık tutuyor.

İlk sezonunda 13. yüzyılda Kayı boyunun Tapınak Şövalyeleri'ne karşı olan mücadelelerini konu alan dizide “Moğollarla zorlu bir mücadele veren Ertuğrul Bey, kutlu davasının peşinden gidebilmek için kardeşlerinden ayrılmak zorunda kalmıştı. Ertuğrul Bey’e inanan Kayılar, bu ayrılığın ardından yollara düştüler. Çetin geçen koşullarda Karacadağ sınırlarına kadar ilerleyen Kayıları burada bambaşka bir dünya bekliyordu. Yeni yurtları onlara farklı bir iklim, farklı topraklar ve farklı insanlar sunacaktı. Ertuğrul Bey, kutlu davasına giden yolda daha güçlü ve daha acımasız düşmanları olacağının farkındaydı. Peki, yeni düşmanlarını alt edebilmek için kılıcının keskinliği yetecek miydi?”

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