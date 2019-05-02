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Diriliş Ertuğrul hayranlarını üzen ayrılıklar! Turgut Alp öldü mü?

DİZİ HABERLERİ  | 02.05.2019 21:20 | Son Güncelleme

TRT 1'in reyting rekorları kıran dizisi Diriliş Ertuğrul'da finale doğru yaklaşırken art arda yaşanan kayıplar izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

Diriliş Ertuğrul hayranlarını üzen ayrılıklar! Turgut Alp öldü mü?

Final için gün sayan fenomen dizi Diriliş Ertuğrul, yayınlanan son bölümüyle izleyenleri gözyaşlarına boğdu. Dizide Mirgen ve Dumrul Moğollar tarafından şehit edildi.

ÖNEMLİ KARAKTERLER AYRILDI
Diriliş Ertuğrul'un 146. son bölümünde dizinin önemli karakterlerinden Mirgen ve Dumrul Moğollar tarafından şehit edilirken Cengiz Coşkun'un canlandırdığı Turgut Alp'in ise ölüp ölmediği netlik kazanmadı. Ali Buhara Mete'nin canlandırdığı Mergen karakterinin ölümü dizinin takipçilerini üzdü.

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Dört sezondur devam eden Diriliş Ertuğrul 3 bölüm sonra final yapacak. Ekim ayından itibaren ise dizide yeni bir dönem başlayacak. Diriliş Osman adıyla devam edecek olan dizide başrolü Burak Özçivit oynayacak.

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