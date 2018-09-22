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Diriliş Ertuğrul ne zaman başlıyor? Diriliş Ertuğrul 5. sezondan yeni haberler!

DİZİ HABERLERİ  | 22.09.2018 10:56 | Son Güncelleme

Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlıyor merak ediliyor. Hayranlarının gözü, gelecek Diriliş Ertuğrul 122. yeni bölüm fragmanında. Eylül ayının son haftasında Diriliş Ertuğrul yeni sezon için aramalar artmaya başladı. Diriliş Ertuğrul 5. sezona dair son dakika haberler ile yeni sezonda neler olacak daha çok merak edilmeye başlandı. Ertuğrul Bey yeni sezonda kime aşık olacak? Burak Özçivit, Osman Bey'i mi canlandıracak? Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

Diriliş Ertuğrul ne zaman başlıyor? Diriliş Ertuğrul 5. sezondan yeni haberler!

Diriliş Ertuğrul 5. yeni sezon ne zaman başlayacak hayranları tarafından merak ediliyor. Çoğu dizinin yeni sezon açılışını yaptığı Eylül'ün son haftalarında gözler, TRT 1'den gelecek Diriliş Ertuğrul 122. yeni bölüm fragmanında. 5. sezonda Diriliş Ertuğrul'da neler olacak merak edilirken yeni gelen haberler, seyircileri daha çok heyecanlandırdı. Peki Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak? Ertuğrul Bey'in aşık olacağı kadını canlandıracak ünlü oyuncu kim? Burak Özçivit, Osman Bey'i canlandıracak mı? İşte Diriliş Ertuğrul yeni sezona dair merak edilenler...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 5. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Merakla beklenen Diriliş Ertuğrul 5. yeni sezonu (122. yeni bölüm) başlangıç tarihi ile ilgili yapımcı şirketten henüz net bir açıklama gelmedi. Fakat geçen sene Diriliş Ertuğrul 4. sezonu, Ekim ayında başlamış, yeni sezon fragmanı da Eylül ayında yayınlanmıştı. Bu sezon için de aynı şekilde olacağı düşünülürse Diriliş Ertuğrul 122. bölüm fragmanı Eylül ayında yayınlanabilir. Diriliş Ertuğrul 5. sezon da Ekim ayı içinde başlayabilir.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL MU DİRİLİŞ OSMAN MI?

Diriliş Ertuğrul sezon finali ile birlikte yeni sezonda nasıl devam edeceği hayranlarının kafasında sürekli bir soru işareti olarak yer alıyordu. Yapımcı Mehmet Bozdağ'ın dizisinin sezon finaline yaklaştığı günlerde yaptığı açıklama "Yeni sezonda Diriliş Osman olarak devam edecek" zannı uyandırmıştı. Fakat yeni sezon yayın tarihi yaklaştığı şu sıralarda yapımcılardan gelen açıklama bu soruya kesin cevabı vermiş oldu. Diriliş Ertuğrul'un yapım ekibi, yeni sezonda nasıl bir yol uygulayacaklarını sosyal medya hesabından şu duyuruyu yaptı.

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DİRİLİŞ ERTUĞRUL 5. SEZONDA NELER OLACAK?

Diriliş Ertuğrul'un 5. sezonu merakla beklenirken TRT 1 Kanal Koordinatörü Kurtuluş Zeydan'dan diziye ilişkin ipuçları geldi. İşte Kurtuluş Zeydan'ın Vatan gazetesine yaptığı açıklamalardan satırbaşları: Dizinin isminin Diriliş Osman Gazi değil bu sene de Diriliş Ertuğrul olacağını söyleyen Zeydan, ''Hikaye dönüşüyor. Tarihsel süreçte Kayı obasının yükselişi ana aksımız olarak devam ediyor. Ama Ertuğrul Söğüt'e yerleşiyor'' dedi.

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Kurtuluş Zeydan, Burak Özçivit'in dizinin kadrosuna katılıp katılmayacağına ilişkin de açıklamalarda bulundu. Burak Özçivit'in projede olmasının büyük bir kazanç olacağını belirten Kurtuluş Zeydan, "Doğru konumlandırma için biraz sabırlı olmamız ve zamana bırakmamız gerekiyor." diyerek Özçivit'in bu sene projede yer almadığını söyledi.

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Öte yandan Ertuğrul'un artık bekar olduğunu vurgulayan Kurtuluş Zeydan, "Onu aşık etmemiz gerekiyor. En büyük düşmanının kız kardeşine aşık olacak" dedi.

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Kurtuluş Zeydan, Ertuğrul'un aşık olacağı karakteri oyuncu Hande Soral'ın canlandıracağını açıkladı.

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