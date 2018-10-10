Diriliş Ertuğrul yeni bölüm bu akşam var mı? 10 Ekim TRT 1 yayın akışı! (Diriliş Ertuğrul 5. yeni sezon 122. bölüm)

Diriliş Ertuğrul 5. sezon için bekleyiş sürüyorken yeni sezonda kadroya takviyeler günbegün ortaya çıkıyor. TRT 1'den süpriz bir şekilde 122. yeni bölüm fragmanını bekleyen Diriliş Ertuğrul hayranlarını yeni sezon ne zaman başlayacak merak ediyorlar. Diriliş Ertuğrul yeni sezonunun Ekim ayında başlayacağını düşünen dizinin sevenleri, 10 Ekim Çarşamba günü TRT 1 yayın akışını kontrol etmeye başladılar. Fakat TRT 1 yayın akışında bu akşam Payitaht Abdülhamid dizisinin tekrar bölümü ekrana gelecek. Diriliş Ertuğrul hayranlarını belki bu akşam yayınlanma ihtimali olan yeni bölüm fragmanı ile sevinebilir. Diriliş Ertuğrul yeni sezona dair son dakika haberleri sizler için haberimizde topladık.
TRT 1 YAYIN AKIŞI 10 EKİM ÇARŞAMBA
06:10 Hangimiz Sevmedik
08:30 1'de Bugün
08:40 Böyle Bitmesin
11:00 Misafirim Var
12:45 Pelin Çift İle İyi Fikir
14:45 1'de Bugün
14:55 Leyla ile Mecnun
16:50 Kalk Gidelim
19:00 Ana Haber
20:00 Payitaht Abdülhamid
23:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:00 Misafirim Var
02:30 1'de Bugün
02:40 Leyla ile Mecnun
04:05 Kalk Gidelim
Merakla beklenen Diriliş Ertuğrul 5. yeni sezonu (122. yeni bölüm) başlangıç tarihi ile ilgili yapımcı şirketten henüz net bir açıklama gelmedi. Fakat geçen sene Diriliş Ertuğrul 4. sezonu, Ekim ayında başlamış, yeni sezon fragmanı da Eylül ayında yayınlanmıştı. Bu sezon için de aynı şekilde olacağı düşünülürse Ekim ayı içinde Diriliş Ertuğrul 122. bölüm fragmanı yayınlanabilir ve Diriliş Ertuğrul 5. sezon da başlayabilir.
Diriliş Ertuğrul sezon finali ile birlikte yeni sezonda nasıl devam edeceği hayranlarının kafasında sürekli bir soru işareti olarak yer alıyordu. Yapımcı Mehmet Bozdağ'ın dizisinin sezon finaline yaklaştığı günlerde yaptığı açıklama "Yeni sezonda Diriliş Osman olarak devam edecek" zannı uyandırmıştı. Fakat yeni sezon yayın tarihi yaklaştığı şu sıralarda yapımcılardan gelen açıklama bu soruya kesin cevabı vermiş oldu. Diriliş Ertuğrul'un yapım ekibi, yeni sezonda nasıl bir yol uygulayacaklarını sosyal medya hesabından şu duyuruyu yaptı.
Diriliş Ertuğrul'un 5. sezonu merakla beklenirken TRT 1 Kanal Koordinatörü Kurtuluş Zeydan'dan diziye ilişkin ipuçları geldi. İşte Kurtuluş Zeydan'ın Vatan gazetesine yaptığı açıklamalardan satırbaşları: Dizinin isminin Diriliş Osman Gazi değil bu sene de Diriliş Ertuğrul olacağını söyleyen Zeydan, ''Hikaye dönüşüyor. Tarihsel süreçte Kayı obasının yükselişi ana aksımız olarak devam ediyor. Ama Ertuğrul Söğüt'e yerleşiyor'' dedi.
Kurtuluş Zeydan, Burak Özçivit'in dizinin kadrosuna katılıp katılmayacağına ilişkin de açıklamalarda bulundu. Burak Özçivit'in projede olmasının büyük bir kazanç olacağını belirten Kurtuluş Zeydan, "Doğru konumlandırma için biraz sabırlı olmamız ve zamana bırakmamız gerekiyor." diyerek Özçivit'in bu sene projede yer almadığını söyledi.
Öte yandan Ertuğrul'un artık bekar olduğunu vurgulayan Kurtuluş Zeydan, "Onu aşık etmemiz gerekiyor. En büyük düşmanının kız kardeşine aşık olacak" dedi.
Kurtuluş Zeydan, Ertuğrul'un aşık olacağı karakteri oyuncu Hande Soral'ın canlandıracağını açıkladı.
DİRİLİŞ ERTUĞRUL'A Fİ DİZİSİNDEN TRANSFER
Yeni sezon hazırlıkları devam eden TRT'nin reyting rekortmeni fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul'un kadrosuna yeni bir isim katıldı. Yapımcılığını ve senaristliğini Mehmet Bozdağ’ın üstlendiği, TRT1’in reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'un kadrosuna Armağan Oğuz da katıldı. Fi, Dağ 2, Börü projelerindeki farklı görüntüsüyle adından söz ettiren oyuncu yeni projesiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
“ATAÇ” KARAKTERİNİ CANLANDIRACAK
Armağan Oğuz, TRT‘nin sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul‘da “Ataç” karakterini canlandıracak. Önümüzdeki hafta sete çıkacak olan Oğuz, şu sıralar yeni rolünü için kılıç kullanma eğitimi alıyor.
TRT 1 ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Diriliş Ertuğrul, Kasım ayının ilk haftasında yeni sezonu ile ekrana gelmeye hazırlanırken diziye bomba bir transfer daha yapıldı. Geçtiğimiz günlerde kadroya dahil edilen usta oyuncu Ünal Silver'in ardından şimdi de Star TV'nin sevilen dizisi Erkenci Kuş'tan bir oyuncu diziye katıldı.
Erkenci Kuş'ta Can Divit’in (Can Yaman) sevgilisi Polen’i oynayan Kimya Gökçe Aytaç'ın artık Diriliş Ertuğrul'da rol alacağı öğrenildi. Güzel oyuncunun sevilen dizinin 5. sezonunda Evdokya karakterine hayat vereceği bildirildi.
DİRİLİŞ ERTUĞRUL'UN UMUT BEY'i ÜNAL SİLVER
Engin Altan Düzyatan'ın başrolünde yer aldığı Diriliş Ertuğrul'un önceki gün de kadrosuna usta oyuncu Ünal Silver dahil olmuştu. Haberi sosyal medya hesabından takipçilerine duyuran Silver'in, dizide Umur Bey karakterine hayat vereceği öğrenilmişti.
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