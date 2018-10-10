MAGAZİN

Diriliş Ertuğrul yeni bölüm bu akşam var mı? 10 Ekim TRT 1 yayın akışı! (Diriliş Ertuğrul 5. yeni sezon 122. bölüm)

DİZİ HABERLERİ  | 10.10.2018 10:16 | Son Güncelleme

Diriliş Ertuğrul yeni bölüm bu akşam var mı? TRT 1'de çarşamba akşamları yayınlanan Diriliş Ertuğrul yeni sezon için sabırsız bekleyiş sürerken bu akşam yeni bölümü yayınlanacak mı merak ediliyor. Diriliş Ertuğrul hayranları, Ekim ayına girdiğimiz günlerde diziyle ilgili aramalarını daha da yoğunlaştırdı. Peki Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak? Diriliş Ertuğrul 5. yeni sezon 122. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Diriliş Ertuğrul yeni sezona dair detaylar haberimizde.

Diriliş Ertuğrul yeni bölüm bu akşam var mı? 10 Ekim TRT 1 yayın akışı! (Diriliş Ertuğrul 5. yeni sezon 122. bölüm)

Diriliş Ertuğrul 5. sezon için bekleyiş sürüyorken yeni sezonda kadroya takviyeler günbegün ortaya çıkıyor. TRT 1'den süpriz bir şekilde 122. yeni bölüm fragmanını bekleyen Diriliş Ertuğrul hayranlarını yeni sezon ne zaman başlayacak merak ediyorlar. Diriliş Ertuğrul yeni sezonunun Ekim ayında başlayacağını düşünen dizinin sevenleri, 10 Ekim Çarşamba günü TRT 1 yayın akışını kontrol etmeye başladılar. Fakat TRT 1 yayın akışında bu akşam Payitaht Abdülhamid dizisinin tekrar bölümü ekrana gelecek. Diriliş Ertuğrul hayranlarını belki bu akşam yayınlanma ihtimali olan yeni bölüm fragmanı ile sevinebilir. Diriliş Ertuğrul yeni sezona dair son dakika haberleri sizler için haberimizde topladık.

TRT 1 YAYIN AKIŞI 10 EKİM ÇARŞAMBA

06:10 Hangimiz Sevmedik
08:30 1'de Bugün
08:40 Böyle Bitmesin
11:00 Misafirim Var
12:45 Pelin Çift İle İyi Fikir
14:45 1'de Bugün
14:55 Leyla ile Mecnun
16:50 Kalk Gidelim
19:00 Ana Haber
20:00 Payitaht Abdülhamid
23:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:00 Misafirim Var
02:30 1'de Bugün
02:40 Leyla ile Mecnun
04:05 Kalk Gidelim

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 5. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Merakla beklenen Diriliş Ertuğrul 5. yeni sezonu (122. yeni bölüm) başlangıç tarihi ile ilgili yapımcı şirketten henüz net bir açıklama gelmedi. Fakat geçen sene Diriliş Ertuğrul 4. sezonu, Ekim ayında başlamış, yeni sezon fragmanı da Eylül ayında yayınlanmıştı. Bu sezon için de aynı şekilde olacağı düşünülürse Ekim ayı içinde Diriliş Ertuğrul 122. bölüm fragmanı yayınlanabilir ve Diriliş Ertuğrul 5. sezon da başlayabilir.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL MU DİRİLİŞ OSMAN MI?

Diriliş Ertuğrul sezon finali ile birlikte yeni sezonda nasıl devam edeceği hayranlarının kafasında sürekli bir soru işareti olarak yer alıyordu. Yapımcı Mehmet Bozdağ'ın dizisinin sezon finaline yaklaştığı günlerde yaptığı açıklama "Yeni sezonda Diriliş Osman olarak devam edecek" zannı uyandırmıştı. Fakat yeni sezon yayın tarihi yaklaştığı şu sıralarda yapımcılardan gelen açıklama bu soruya kesin cevabı vermiş oldu. Diriliş Ertuğrul'un yapım ekibi, yeni sezonda nasıl bir yol uygulayacaklarını sosyal medya hesabından şu duyuruyu yaptı.

dirilis-ertugrul-dizisi-yeni-sezonda-ayni-11203742_2123_m

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 5. SEZONDA NELER OLACAK?

Diriliş Ertuğrul'un 5. sezonu merakla beklenirken TRT 1 Kanal Koordinatörü Kurtuluş Zeydan'dan diziye ilişkin ipuçları geldi. İşte Kurtuluş Zeydan'ın Vatan gazetesine yaptığı açıklamalardan satırbaşları: Dizinin isminin Diriliş Osman Gazi değil bu sene de Diriliş Ertuğrul olacağını söyleyen Zeydan, ''Hikaye dönüşüyor. Tarihsel süreçte Kayı obasının yükselişi ana aksımız olarak devam ediyor. Ama Ertuğrul Söğüt'e yerleşiyor'' dedi.

1903707_1_1537162945WHV4M

Kurtuluş Zeydan, Burak Özçivit'in dizinin kadrosuna katılıp katılmayacağına ilişkin de açıklamalarda bulundu. Burak Özçivit'in projede olmasının büyük bir kazanç olacağını belirten Kurtuluş Zeydan, "Doğru konumlandırma için biraz sabırlı olmamız ve zamana bırakmamız gerekiyor." diyerek Özçivit'in bu sene projede yer almadığını söyledi.

1903707_2_1537162945zAjOk

Öte yandan Ertuğrul'un artık bekar olduğunu vurgulayan Kurtuluş Zeydan, "Onu aşık etmemiz gerekiyor. En büyük düşmanının kız kardeşine aşık olacak" dedi.

1903707_3_1537162945f333F

Kurtuluş Zeydan, Ertuğrul'un aşık olacağı karakteri oyuncu Hande Soral'ın canlandıracağını açıkladı.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL'A Fİ DİZİSİNDEN TRANSFER

Yeni sezon hazırlıkları devam eden TRT'nin reyting rekortmeni fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul'un kadrosuna yeni bir isim katıldı. Yapımcılığını ve senaristliğini Mehmet Bozdağ’ın üstlendiği, TRT1’in reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'un kadrosuna Armağan Oğuz da katıldı. Fi, Dağ 2, Börü projelerindeki farklı görüntüsüyle adından söz ettiren oyuncu yeni projesiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

“ATAÇ” KARAKTERİNİ CANLANDIRACAK

Armağan Oğuz, TRT‘nin sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul‘da “Ataç” karakterini canlandıracak. Önümüzdeki hafta sete çıkacak olan Oğuz, şu sıralar yeni rolünü için kılıç kullanma eğitimi alıyor.

c4aa1d76-2d6e-429d-bcdc-d6194d2a4c0-9HSP

TRT 1 ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Diriliş Ertuğrul, Kasım ayının ilk haftasında yeni sezonu ile ekrana gelmeye hazırlanırken diziye bomba bir transfer daha yapıldı. Geçtiğimiz günlerde kadroya dahil edilen usta oyuncu Ünal Silver'in ardından şimdi de Star TV'nin sevilen dizisi Erkenci Kuş'tan bir oyuncu diziye katıldı.

1909695_1_1539077950yDTZL

Erkenci Kuş'ta Can Divit’in (Can Yaman) sevgilisi Polen’i oynayan Kimya Gökçe Aytaç'ın artık Diriliş Ertuğrul'da rol alacağı öğrenildi. Güzel oyuncunun sevilen dizinin 5. sezonunda Evdokya karakterine hayat vereceği bildirildi.

1909695_2_1539077950X3P5T

DİRİLİŞ ERTUĞRUL'UN UMUT BEY'i ÜNAL SİLVER

Engin Altan Düzyatan'ın başrolünde yer aldığı Diriliş Ertuğrul'un önceki gün de kadrosuna usta oyuncu Ünal Silver dahil olmuştu. Haberi sosyal medya hesabından takipçilerine duyuran Silver'in, dizide Umur Bey karakterine hayat vereceği öğrenilmişti.

1909695_3_1539077950tbZRo

PARTNERMynet'i Bundle'dan da takip edin!Mynet'i Bundle'dan da takip edin!
MasterChef Türkiye kim elendi? 9 Ekim 2018 MasterChef Türkiye'ye veda eden isim belli oldu!MasterChef Türkiye kim elendi? 9 Ekim 2018 MasterChef Türkiye'ye veda eden isim belli oldu!
Kadın 35. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Arif, Bahar'ı öpebilecek mi? (Kadın 34. son bölüm izle)Kadın 35. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Arif, Bahar'ı öpebilecek mi? (Kadın 34. son bölüm izle)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Diriliş Ertuğrul Diriliş Ertuğrul ne zaman başlı Diriliş Ertuğrul yeni sezon diriliş ertuğrul 122 bölüm Diriliş Ertuğrul yeni bölüm trt 1 yayın akışı

En Çok Okunan Haberler

Gitmek için sıraya giriyorlar! İşte 'Seks Adaları'nın gerçek yüzü!

Gitmek için sıraya giriyorlar! İşte 'Seks Adaları'nın gerçek yüzü!

Cemal Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün Türkiye'ye gelen 15 kişinin kimliği belli oldu

Cemal Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün Türkiye'ye gelen 15 kişinin kimliği belli oldu

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde şok ayrılık! Ziya öldü mü? EDHO 110. bölüm final sahnesi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde şok ayrılık! Ziya öldü mü? EDHO 110. bölüm final sahnesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tayyipler Alemi' pankartı açan öğrencilere çay daveti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tayyipler Alemi' pankartı açan öğrencilere çay daveti

İran'da düşen Türk jeti için ön rapor açıklandı! Kahreden detay

İran'da düşen Türk jeti için ön rapor açıklandı! Kahreden detay

Nilgün Bodur'a canlı yayında şok sözler! Fatih Altaylı: Kitabı okudum...

Nilgün Bodur'a canlı yayında şok sözler! Fatih Altaylı: Kitabı okudum...

İlginizi Çekebilir

3 Adam ayrıldı! Eser Yenenler'den flaş karar

3 Adam ayrıldı! Eser Yenenler'den flaş karar

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a sürpriz transfer! Güzel oyuncu EDHO'ya katıldı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a sürpriz transfer! Güzel oyuncu EDHO'ya katıldı

Gülperi dizisine tepkiler sürüyor! RTÜK'e şikayet yağdı

Gülperi dizisine tepkiler sürüyor! RTÜK'e şikayet yağdı

Çukur'da kimler öldü? Çukur dizisinden ayrılan oyuncular belli oldu

Çukur'da kimler öldü? Çukur dizisinden ayrılan oyuncular belli oldu

Keşke Hiç Büyümeseydik bitti mi? Show TV'den flaş karar

Keşke Hiç Büyümeseydik bitti mi? Show TV'den flaş karar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MasterChef Türkiye kim elendi? 9 Ekim 2018 MasterChef Türkiye'ye veda eden isim belli oldu!

MasterChef Türkiye kim elendi? 9 Ekim 2018 MasterChef Türkiye'ye veda eden isim belli oldu!

Kadın 35. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Arif, Bahar'ı öpebilecek mi? (Kadın 34. son bölüm izle)

Kadın 35. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Arif, Bahar'ı öpebilecek mi? (Kadın 34. son bölüm izle)

Ufak Tefek Cinayetler 37. yeni bölüm ilk sahne! Kerim ve Emre'nin şok planı! 'Taş taş üstünde bırakmayalım'

Ufak Tefek Cinayetler 37. yeni bölüm ilk sahne! Kerim ve Emre'nin şok planı! 'Taş taş üstünde bırakmayalım'

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde şok ayrılık! Ziya öldü mü? EDHO 110. bölüm final sahnesi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde şok ayrılık! Ziya öldü mü? EDHO 110. bölüm final sahnesi

Burçin Abdullah’tan Diriliş Ertuğrul yanıtı!

Burçin Abdullah’tan Diriliş Ertuğrul yanıtı!

Avlu 15. yeni bölüm 2. fragmanı: Deniz yeni müttefik peşinde!

Avlu 15. yeni bölüm 2. fragmanı: Deniz yeni müttefik peşinde!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.