Diriliş Ertuğrul yeni sezon için flaş karar! İsmi ve konsepti değişiyor!

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'un geçtiğimiz günlerde ekrana gelen 147. bölümünde beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Beybolat Bey karakterini canlandıran Ali Ersan Duru Diriliş Ertuğrul'a veda etti. Son bölümde, Ertuğrul'un kılıç darbesiyle Albastı öldü. Engin Altan Düzyatan'a diziden ayrılacağı iddiaları sorulunca da söylentileri yalanlayarak, dizinin devam edeceğini ve kendisinin de kadroda olacağını söylemişti.

DİZİ İSİM DEĞİŞTİRİYOR

Diriliş Ertuğrul dizisi için artık son karar verildi. Aynı dizide birlikte rol almak istemeyen Burak Özcivit ve Engin Altan Düzyatan için formül bulundu.Yeni sezonda dizinin adı değişecek.

Halime Sultan'ın ölümünde olduğu gibi dizide işlenen tarih de değişecek. Ertuğrul Gazi bu sezon sonunda final de ölecek. Böylece Engin Altan Düzyatan diziye veda edecek. Gelecek sezon ise Diriliş ya da Kuruluş Osman adıyla devam edecek. Osman Gazi'yi ise Burak Özçivit canlandıracak.



