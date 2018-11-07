Diriliş Ertuğrul yeni sezon oyuncuları kimler? Yeni sezonda neler olacak? Diriliş Ertuğrul yeni sezon 122. bölüm fragmanı izle!

HANDE SORAL İLBİLGE ROLÜNDE Diriliş Ertuğrul'da, 'Halime Sultan'ı canlandıran Esra Bilgiç geçtiğimiz sezon diziden ayrılmıştı. Güzel oyuncu Hande Soral ise yeni sezonda İlbilge rolüyle diziye katıldı. Hande Soral'ın canlandırdığı İlbilge rolü Ertuğrul Bey arasında aşk yaşanacak. Hande Soral’ın karakterine ilişkin detaylı açıklama TRT 1 Koordinatörü Kurtuluş Zeydan’dan gelmişti. Zeydan, Hande Soral’ın rolüyle ilgili şu açıklamayı yapmıştı: Biliyorsunuz Ertuğrul artık bekar. Ve onu aşık etmemiz gerekiyor. En büyük düşmanının kız kardeşine aşık olacak. Bu karakteri Hande Soral canlandıracak. Seyircimiz rahat olsun, Diriliş’i birinci sezon işi izliyormuş gibi izleyecekler."

Diriliş Ertuğrul dizisi aylardır merakla beklenen yeni bölümüyle Çarşamba akşamı ekrana dönüyor. Ertuğrul Bey'in yaşlandığı, Osman Bey'in ise gençlik halinin ekrana geleceği Diriliş Ertuğrul 122 bölümde diziye çok sayıda yeni oyuncu da katılacak. Diriliş Ertuğrul yeni sezonda Kayılar yeni yurtları Söğüt'e 10 yıl önce yerleşmiştir. Ertuğrul Bey ise Selçuklu'dan sonra yeni Türk devletinin planlarını yapmaktadır. Peki Diriliş Ertuğrul'a yeni sezonda hangi oyuncular katıldı? Hande Soral, İlker Aksum, Armağan Oğuz, Ünal Silver, Kimya Gökçe Aytaç, Enis Yıldız ve Eser Karabil, dizinin yeni sezonunda kadroya katılan oyuncular oldu.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 122. BÖLÜM KONUSU

Ertuğrul Bey’in öncülüğündeki Kayılar, yeni yurtları Söğüt’e yerleşeli on yıl olmuş; geçen bu on yıllık sürede Selçuklu Devleti, Kösedağ Savaşı’nda Moğollar’a yenilmiş ve devlet Moğol tahakkümü altına girmiştir. Fakat Ertuğrul, her şeye rağmen Söğüt’ü ihya etmiş, buradaki müslim ve gayrimüslim ahalinin güvenini kazanmıştır. Diğer taraftan oğullarını da bizzat kendisi büyütüp yetiştirmiştir.

Ertuğrul’un Söğüt’teki gücü, Moğolları rahatsız eder. Moğollar, tahakküm altına aldıkları Selçuklu vezirleri aracılığıyla Ertuğrul’un gücünü kırmak için harekete geçer. Bu zamana kadar Söğüt’te vergileri toplayan Ertuğrul iken, bundan sonra vergileri toplamakla başka bir oba vazifelendirilir. Ayrıca bu obaya Söğüt’te yurt verilir. Bu obanın beyi, kızını casusluk faaliyetleri için önden Söğüt’e gönderir ve kızın yolu Osman vasıtasıyla Ertuğrul ile kesişir. Bundan sonra Ertuğrul ile bu kız ve obası arasında büyük olaylar baş gösterir.

Diğer taraftan geçen yıllar içinde, Söğüt’ün Türkler tarafından ihya edilmesini kabullenemeyen ve Söğüt’ü Ertuğrul’un elinden almak isteyen gizli bir örgüt ortaya çıkar. Bu örgütün lideri, farklı bir kılıkta Ertuğrul Bey’in en yakınlarına kadar sızmayı başarmıştır. Adamlarını da farklı kimliklerle Söğüt’ün her tarafına yerleştirmiştir. Ertuğrul Bey’in gücünün daha fazla yükselmesini istemeyen bu örgüt, her koldan gizli faaliyetlerle Ertuğrul’a saldırmaya başlar.