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Diriliş Osman'a katılacak olan Burak Özçivit böyle hazırlanıyor

DİZİ HABERLERİ  | 18.03.2019 14:36 | Son Güncelleme

Diriliş Ertuğrul'un devamı olan Diriliş Osman'da oynayacak olan Burak Özçivit, rolüne sıkı şekilde hazırlanıyor.

Diriliş Osman'a katılacak olan Burak Özçivit böyle hazırlanıyor

TRT 1'in fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul'da Burak Özçivit'in rol alıp almayacağı, dizinin hayranları için uzun süredir merak konusu olmuş, dizisinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ, Burak Özçivit ve Diriliş Osman dizisiyle ilgili açıklama yapmıştı.

Özçivit rolü için elinden gelen gayreti gösteriyor.

Yeni sezonda 'Diriliş Ertuğrul' dizisinin kadrosuna katılacak olan Burak Özçivit, rolüne sıkı şekilde hazırlanıyor.

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Ünlü oyuncu, geçtiğimiz gün de İstanbul'daki Hisart Canlı Tarih ve Diorama Müzesi'ni gezip Osmanlı tarihi hakkında kapsamlı bilgi aldı.

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Diriliş Ertuğrul Diriliş Osman Burak Özçivit

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