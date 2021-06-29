Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Dışarıdan tuhaf gözükmesine rağmen Japonya’da tamamen normal karşılanan gelenekler

Dışarıdan tuhaf gözükmesine rağmen Japonya’da tamamen normal karşılanan gelenekler

29.06.2021 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın birçok topluluğunun ilginç gelenekleri vardır. Japonya, kültürel olarak özellikle turistlere büyük bir şaşkınlık yaratır. Teknolojik gelişmeleri yakından takip etmesine karşın Japonya geleneklerini de devam ettirmesiyle tanınır.

Dışarıdan tuhaf gözükmesine rağmen Japonya’da tamamen normal karşılanan gelenekler

Japonya dünya genelinde geleneklerine en bağlı olan ülkeler arasında sayılıyor. Birçok Japon, günümüzde bile hala yer yataklarında uyumayı tercih ederken geceleri duş alıyor. Bu geleneklerin yanında turistlere ilginç gelen bazı uygulamalarda karşılıyor. Sizler için Japon kültürünün en ilginç geleneklerini araştırdık.

BERABER UYUMA KAFELERİ

İlk defa 3 yıl önce açılan Soine-ya'lar yani birlikte uyuma kafeleri, erkek müşteriler belirli bir ücret karşılığında kafelerde çalışan kadınlarla uyuma ihtiyacını karşılıyor. Şefkate muhtaç Japon erkekleri bu kafelerden inanılmaz şekilde mutlu ayrılıyorlar. Partnerine sarılmak, saçını okşamak ya da onun müşterinin saçını okşaması ekstra ücretlendiriliyor.

TOPLU TAŞIMA KURALLARI

Metro, Japonya’da toplu taşımanın en önemli araçlarından biridir. Bu nedenle Japonların metroda uyması gereken bazı kısıtlayıcı kurallar bulunuyor. Metroda, konuşmaya izin verilmez, başkalarının yüzüne direkt olarak ya da telefonlarına bakmak kabalık olarak kabul edilir. Ayakta durmalarına rağmen yaşlılar için yer vermek genellikle alışılmış bir durum değildir. Engeliler ve hamileler için özel işaretlenen koltuklar bulunur. Bu koltukların kriterlere uymayan kişiler tarafından doldurulması ise tamamen yasaktır.

EĞİLMEK

Bu ülkede eğilme sanatı o kadar önemli ki çocuklar bunu erken yaşta öğreniyor. Japonya'da eğilmenin birçok farklı yolu vardır: ayakta durmak, oturmak ve kadın ve erkek varyantları.

  • 15 derecelik selamlama yayı (eshaku), eşit iş veya sosyal rütbeye sahip kişiler içindir.
  • 30 derecelik saygılı yay (keirei) bir öğretmen veya patron için bir yaydır.
  • Özür diliyorsanız veya imparatoru görürseniz, 45 derecelik derin saygılı yay (saikeirei) kullanılmalıdır.
  • “Hayatınız için yalvarıyorum” yayı muhtemelen günümüzde sadece gerçekten korkunç bir şey yaptıysanız kullanılmaktadır.

İSİMSİZ SOKAKLAR

Japonya’da birçok cadde bulunuyor. Ancak bu caddelerin birçoğunun ismi bulunmuyor. İsimsiz caddeler tarif edilirken genellikle çevresindeki önemli yapılar kullanılıyor.

KARA KEDİLER

Dünyanın birçok yerindeki batıl inançlara göre kara kedilerin uğursuzluk getirdiği düşünülüyor. Ancak Japonya’da tüm dünyanın aksine kara kedilerin iyi şans getirdiği düşünülüyor.

İŞ YERİNDE UYUMA ALIŞKANLIĞI

Japonya’da iş yerinde uyumak çok fazla çalışmanın bir belirtisi olarak kabul ediliyor. Bu nedenle iş başında uyumak normal görülüyor. Bir patron çalışanını uyurken gördüğünde çok çalıştığını düşünerek ona saygı duyuyor.

Japonlar günümüzde hala neden yerde oturarak yemek yiyor?Japonlar günümüzde hala neden yerde oturarak yemek yiyor?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
‘Gülen adam’ lakabıyla bilinen Kasım Can dikkatleri çekti! Sosyal medyadaki olumsuz yorumlara da güldü‘Gülen adam’ lakabıyla bilinen Kasım Can dikkatleri çekti! Sosyal medyadaki olumsuz yorumlara da güldü
ABD'de filmleri aratmayan olay: Alzheimer hastası adam 12 yıllık eşine tekrar aşık oldu!ABD'de filmleri aratmayan olay: Alzheimer hastası adam 12 yıllık eşine tekrar aşık oldu!
28 Haziran Pazartesi: TV yayın akışı28 Haziran Pazartesi: TV yayın akışı
Anahtar Kelimeler:
Japonya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

5 yıldır vücut tüylerini almıyor! Toplumsal normlara kafa tuttu

5 yıldır vücut tüylerini almıyor! Toplumsal normlara kafa tuttu

8 bin 500 yıl öncesine götürüyor

8 bin 500 yıl öncesine götürüyor

Bir devir kapanıyor! Tarantino, jübile yapmaya hazırlanıyor

Bir devir kapanıyor! Tarantino, jübile yapmaya hazırlanıyor

Göründüğünden çok farklı! Gerçeklik algısını yıktı

Göründüğünden çok farklı! Gerçeklik algısını yıktı

İlginizi Çekebilir

Bu hallerini herkes unuttu!

Bu hallerini herkes unuttu!

‘Büyük bedenlere uygun değil’ denilen her şeyi giydi

‘Büyük bedenlere uygun değil’ denilen her şeyi giydi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İnanılması zor hikaye! Hem cüce hem de dev olarak yaşadı

İnanılması zor hikaye! Hem cüce hem de dev olarak yaşadı

Biyolojik yaşı şaşırttı

Biyolojik yaşı şaşırttı

Her gün işinden evine ‘uçarak’ gidiyor

Her gün işinden evine ‘uçarak’ gidiyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.