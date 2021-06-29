Dışarıdan tuhaf gözükmesine rağmen Japonya’da tamamen normal karşılanan gelenekler

Japonya dünya genelinde geleneklerine en bağlı olan ülkeler arasında sayılıyor. Birçok Japon, günümüzde bile hala yer yataklarında uyumayı tercih ederken geceleri duş alıyor. Bu geleneklerin yanında turistlere ilginç gelen bazı uygulamalarda karşılıyor. Sizler için Japon kültürünün en ilginç geleneklerini araştırdık.

BERABER UYUMA KAFELERİ

İlk defa 3 yıl önce açılan Soine-ya'lar yani birlikte uyuma kafeleri, erkek müşteriler belirli bir ücret karşılığında kafelerde çalışan kadınlarla uyuma ihtiyacını karşılıyor. Şefkate muhtaç Japon erkekleri bu kafelerden inanılmaz şekilde mutlu ayrılıyorlar. Partnerine sarılmak, saçını okşamak ya da onun müşterinin saçını okşaması ekstra ücretlendiriliyor.

TOPLU TAŞIMA KURALLARI

Metro, Japonya’da toplu taşımanın en önemli araçlarından biridir. Bu nedenle Japonların metroda uyması gereken bazı kısıtlayıcı kurallar bulunuyor. Metroda, konuşmaya izin verilmez, başkalarının yüzüne direkt olarak ya da telefonlarına bakmak kabalık olarak kabul edilir. Ayakta durmalarına rağmen yaşlılar için yer vermek genellikle alışılmış bir durum değildir. Engeliler ve hamileler için özel işaretlenen koltuklar bulunur. Bu koltukların kriterlere uymayan kişiler tarafından doldurulması ise tamamen yasaktır.

EĞİLMEK

Bu ülkede eğilme sanatı o kadar önemli ki çocuklar bunu erken yaşta öğreniyor. Japonya'da eğilmenin birçok farklı yolu vardır: ayakta durmak, oturmak ve kadın ve erkek varyantları.

15 derecelik selamlama yayı (eshaku), eşit iş veya sosyal rütbeye sahip kişiler içindir.

30 derecelik saygılı yay (keirei) bir öğretmen veya patron için bir yaydır.

Özür diliyorsanız veya imparatoru görürseniz, 45 derecelik derin saygılı yay (saikeirei) kullanılmalıdır.

“Hayatınız için yalvarıyorum” yayı muhtemelen günümüzde sadece gerçekten korkunç bir şey yaptıysanız kullanılmaktadır.

İSİMSİZ SOKAKLAR

Japonya’da birçok cadde bulunuyor. Ancak bu caddelerin birçoğunun ismi bulunmuyor. İsimsiz caddeler tarif edilirken genellikle çevresindeki önemli yapılar kullanılıyor.

KARA KEDİLER

Dünyanın birçok yerindeki batıl inançlara göre kara kedilerin uğursuzluk getirdiği düşünülüyor. Ancak Japonya’da tüm dünyanın aksine kara kedilerin iyi şans getirdiği düşünülüyor.

İŞ YERİNDE UYUMA ALIŞKANLIĞI

Japonya’da iş yerinde uyumak çok fazla çalışmanın bir belirtisi olarak kabul ediliyor. Bu nedenle iş başında uyumak normal görülüyor. Bir patron çalışanını uyurken gördüğünde çok çalıştığını düşünerek ona saygı duyuyor.



