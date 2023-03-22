Arayış dizisinden ilk görüntüler geldi! Başrollerini Aslı Enver ve Mehmet Günsür paylaşıyor

Disney Plus, yerli ve yabancı içerikleriyle dikkatleri üstüne çekmeyi sürdürürken Türkiye’deki orijinal yerli projelerini hız kesmeden duyurmaya devam ediyor. Arayış dizisi de onlardan biri. Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği, özgün hikâye ve senaryosunu Nükhet Bıçakçı ve Özlem Yücel’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ödüllü yönetmen Emin Alper’in oturduğu ‘Arayış’ dizisinin başrollerini ünlü oyuncular Aslı Enver ve Mehmet Günsür paylaşıyor. Gizemli bir adada, bir kadının kendini arayış hikayesini konu alan ‘Arayış’ dizisinin zengin oyuncu kadrosu da dikkat çekiyor. Defne Kayalar, Devin Özgür Çınar, Erol Babaoğlu, İpek Türktan, Erdem Şenocak, Begüm Akkaya, Şeyma Gökçe Cengiz, Onur Ünsal, Eylem Yıldız, Oral Özer, Ali Yoğurtçuoğlu dizisinin oyuncu kadrosundaki isimler arasında yer alıyor.

Arayış dizisi ne anlatıyor, konusu nedir?

Metropol hayatına sıkışmış, hasta, mutsuz ve yolunu kaybetmiş bir ruh olan Nisan,

beraber katıldıkları bir şifa seansının ardından ortadan kaybolan arkadaşının izini

sürerken şaibeli bir tarikata ulaşır. Tüm şüphelerine karşın tarikatın vaadine kayıtsız

kalamayan Nisan, gizemli bir adam olan Tufan’ın peşinden bilinmezliklerle dolu bir

maceraya atılır. Metafizik, varoluş ve aşk temalarına vurgu yapan orijinal dizi

yakında sadece Disney Plus’ta yerini alacak.

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Disney Plus'ın en sevilen Türk dizilerinden bazıları

Kaçış (2022)

Yönetmen: Yağız Alp Akaydın

Oyuncular: Engin Akyürek, İrem Helvacıoğlu, Aziz Çapkurt, Onur Bay, Aras Aydın, Leyla Tanlar

Tür: Drama, Gerilim, Aksiyon-Macera

Savaş fotoğrafçısı Mehmet, muhabir arkadaşı İlker, içlerinde aktivist Zeynep'in de olduğu Almanya'dan gelen bir grupla birlikte; bir Ezidi köyünde araştırma yapmak üzere Türkiye'den sınırın diğer tarafına gizlice geçerler. Köye yapılan baskın sırasında radikal terör örgütünün eline düşen kahramanlarımız için buradan kurtulabilmek

adına büyük bir mücadele başlar.

Dünyayla Benim Aramda (2022)

Yönetmen: Hülya Gezer

Oyuncular: Demet Özdemir, Buğra Gülsoy, Hafsanur Sancaktutan, Zerrin Tekindor, Melisa Döngel, Metin Akdülger

Tür: Drama

Ünlü bir oyuncu olan sevgilisiyle arasındaki büyük aşkı zamanla yitirmeye başlamış olan İlkin, ilişkisine yabancılaşmıştır. Bir gün, sosyal medyadan açtığı sahte bir hesap ile sevgilisine ulaşır ve adeta kendi elleriyle “sevgilisinin aklını çelebilecek kadın”ı yaratır.

Ben Gri (2022)

Yönetmen: Taylan Biraderler

Oyuncular: Timuçin Esen, Ebru Özkan, Buçe Buse Kahraman, İlayda Akdoğan, Alican Yücesoy, Onur Bilge

Tür: Drama, Gerilim, Suç

Başarılı ve saygın bir avukat olan Fuat’ın hayatı kızının yaşadığı talihsz bir olayla değişir. Kızının intikamını almak isteyen Fuat’ın hayatı telefonuna gelen esrarengiz mesajlarla tepetaklak olurken Fuat karanlık ve aydınlığın ortasında geçmişiyle de yüzleşir.



