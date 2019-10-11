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Disney, Spider-Man’i 5 milyar dolara Sony’den satın almak istiyor

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SİNEMA TV  | 11.10.2019 17:15 | Son Güncelleme

Eğlence sektörünün dev şirketi Disney, Spider-Man’in (Örümcek Adam) haklarını satın almak için kesenin ağzını iyice açtı.

Sinema sektörüne damga vuran yılın olaylarından biri Disney ile Sony arasında patlak veren Örümcek Adam kriziydi. Aslında Stan Lee’nin yarattığı bir Marvel karakteri olan Spider-Man’in fikri mülkiyet hakları, 1999 yılında Sony tarafından satın alınmıştı. Japon şirket, Marvel Studios olmadan toplam beş Spider-Man filmi geliştirdi. Orijinal üçlemede Tobey Maguire yer alırken, ardından çekilen iki Amazing Spider-Man filminde ise Andrew Garfield’ı izlemiştik. Yayın hakları Sony’nin elinde olan Örümcek Adam, bu nedenle Disney’in 2008 yılında Iron Man ile başlattığı Marvel Sinematik Evreni’ne dahil edememişti. 2015 yılına kadar…

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Sony ile masaya oturan şirket, imzalanan özel bir anlaşma sayesinde kült karakteri MCU’ya dahil etmeyi başarmıştı; ancak iki firma arasında Spider-Man anlaşması temmuz ayında son ermişti. Herkes bundan sonra ne olacağını düşünürken, Sony ve Disney’in yeniden anlaştığı haberi, özellikle Marvel hayranları tarafından sevinçle karşılanmıştı.

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Gelen son iddialara göre; paylaşılamayan Spider-Man (Örümcek Adamı) krizine Disney son noktayı koymak istiyor. Hem de fantastik bir ücret ödeyerek. Disney, Tom Holland ile hayat bulan Spider-Man'e tamamen sahip olmak istediği ve bunun için Sony'ye 4 - 5 milyar dolar ödemeye istekli olduğu belirtiliyor. Bu iddiaları peşinden bir de Disney’in Avengers’ın yeni lideri olarak Spider-Man’i düşündüğü ve bunun için ünlü karakterin haklarını satın alabileceği dedikodusu da gündeme bomba gibi düştü. Disney’in, Marvel’ın neredeyse en çok sevilen karakterlerinden olan Spider-Man’i (Örümcek Adamı) satın alıp alamayacağını önümüzdeki günleri bekleyip göreceğiz.

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