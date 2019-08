Örümcek Adam’ın Marvel macerası sona erdi

Sony, gelecekteki "Örümcek Adam - Spider Man" filmlerinde Disney ile çalışmayacak olmalarından "hayalkırıklığı duyduklarını" açıkladı.

Yeni Marvel filmlerinde aktör Tom Holland'ın da yer almaması olası, çünkü karakter konusunda yeni bir anlaşma yapılamadı.

Süper kahramanın film hakları Sony'de, ancak Sony ve Disney'in sahibi olduğu Marvel Studios arasındaki anlaşma sayesinde Öremcek Adam Avengers: Endgame gibi filmlerde görülebilmişti.

Sony, gelecekte "işlerin değişmesini umduğunu" belirtti.

Sony, Twitter'da paylaşılan bir dizi mesajda Marvel Studios'un Başkanı Kevin Feige'e "yardımı ve rehberliği için" teşekkür etti.

Much of today’s news about Spider-Man has mischaracterized recent discussions about Kevin Feige’s involvement in the franchise. We are disappointed, but respect Disney’s decision not to have him continue as a lead producer of our next live action Spider-Man film. (1/3)