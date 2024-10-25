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Disney+ Türkiye, 2025 Yılında Hayata Geçecek Reklam Özelliğini Duyurdu

Ayşe Çamurcu Ayşe Çamurcu
25.10.2024 11:40
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Disney+ Türkiye, Haziran 2022'deki lansmanından bu yana önemli bir dönüm noktası olacak ve uzun zamandır büyük talep olan yeni reklam özelliğini Şubat 2025'te hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bu özellik ile, platforma özel orijinal yapımlar, gişe rekorları kıran filmler, ödüllü ve eleştirmenlerce beğenilen dizilerin yer aldığı herkese hitap eden içerik kütüphanesi sürekli büyüyerek izleyiciye sunulmaya devam ederken, hem üyelere hem de reklamverenlere yeni fırsatlar sunuluyor olacak.

Disney+ Türkiye, 2025 Yılında Hayata Geçecek Reklam Özelliğini Duyurdu

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The Walt Disney Company Türkiye Genel Müdür Yardımcısı ve Satış Grup Başkanı Mehmet İçağasıoğlu konuyla ilgili olarak, “Uzun yıllardır medya kanallarımız ve markalarımız aracılığıyla Türkiye'de birinci sınıf reklam çözümleri sunuyor ve müşteri öncelikli bir deneyime odaklanıyoruz. Bu kararlılık, markaların yüksek oranda erişim, etki ve verimlilik elde etmelerini sağladı. Geleceğe bakarken, Disney+ için reklam özelliğini sunmaya hazırız ve reklamverenlere izleyicilerle etkin bir bağlantı kurmaları için benzersiz bir fırsat sunuyoruz. Disney+'ın 12 ülkedeki reklam destekli üyelik teklifinin Avrupa'daki güçlü ivmesi ve genişleyen ortaklık ağıyla, Türkiye'deki yerel reklamverenler ve paydaşlarla fark yaratan projeler gerçekleştirmeyi umuyoruz.” dedi.

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Disney, Pixar, Marvel, Star Wars ve National Geographic’in yanı sıra FX, ABC, Disney Television Studios, Searchlight Pictures, 20th Century Television ve daha birçok stüdyodan binlerce saatlik içerik, platforma özel orijinal yapımlar ile NOW dizilerinin yer aldığı Disney+, dünyanın en sevilen hikayelerinden pek çoğuna ev sahipliği yapmaya ve yıl boyunca sürekli olarak yeni TV dizilerini, gişe rekorları kıran filmleri ve özel orijinalleri kütüphanesine ekleyerek herkese hitap eden içerikler sunmaya devam ediyor. Belgeselleri, ödüllü dramaları, komedileri ve klasik animasyonları kapsayan çok çeşitli bir içerik seçkisine erişebilen üyeler, FX'ten “The Bear” ve “Shogun”, Marvel Televisions'tan “Agatha: All Along” gibi yeni orijinal yapımların keyfini çıkarmanın yanı sıra Disney ve Pixar'dan tüm zamanların en yüksek hasılatını yapan animasyon filmi “Ters Yüz 2” gibi gişe rekortmeni sinema filmlerini izleyebilecek olmanın heyecanını yaşıyorlar. Ayrıca Disney+, çok yakında “Umami”, “Başka Bir Sen”, “Kalender” ve kod adı “Aşkı Hatırla” gibi yerli orijinal yapımlarını da izleyicilerle buluşturmaya hazırlanıyor.
Disney+’ın güçlü ebeveyn kontrolü özellikleri sayesinde, ailedeki herkes için uygun bir izleme deneyimi mümkün. Kullanıcılar, yetişkinlere yönelik içeriklere çocuklar için erişim sınırı koyarken, mevcut Junior Modu’nun yanı sıra PIN korumalı profiller de oluşturabiliyor.

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Disney Plus
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