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Diyanet Adnan Oktar'ın kanalının kapatılması için RTÜK'ü göreve çağırdı

MAGAZİN HABERLERİ | 02.02.2018 14:04 | Son Güncelleme

Adnan Oktar ile sert bir polemiğe giren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, A9 kanalının kapatılması için RTÜK'ü göreve çağırdı.

Diyanet Adnan Oktar'ın kanalının kapatılması için RTÜK'ü göreve çağırdı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Adnan Oktar'ın kanalı olan A9'un kapanması gerektiğini söylemiş ve Oktar'ın akli dengesinin yerinde olmadığını belirtmişti.

"BUNLARA SESİNİZİ ÇIKARTTINIZ MI?"

Oktar ise bu sözlere çok sert yanıt vermiş, "Kumarhanelerden, içki fabrikalardan alınan paralarla, vergilerle maaşlarınız ödeniyor. Bir kere bunlar hakkında açıklama yaptınız mı, bunlara sesinizi çıkarttınız mı? Gıkın çıkmıyor hoca efendi" demişti.

KANALIN KAPANMASINI İSTİYORLAR

Diyanet İşleri Başkanlığı bu sözlere yönelik resmi bir açıklama yapmadı. Fakat Kanal D Muhabiri Oğuz Şahin'in edindiği bilgiye göre, Diyanet Adnan Oktar'ın kanalının kapanması konusunda kararlı.

DİYANET PRİM YAPTIRMAK İSTEMİYOR

Diyanet İşleri Başkanlığı bu konu hakkında "Oktar'a prim yaptırmamak" için daha fazla konuşmak istemiyor. Fakat, Diyanet İşleri Başkanlığı, anayasal bir kurum olduğu ve bütçesini merkezi bütçeden almakta olduğunu belirtti.

RTÜK'Ü GÖREVE ÇAĞIRDILAR

Yaşanan tüm bu gelişmelerin ardından Diyanet, kanalın kapatılması için RTÜK'ü göreve çağırdı.

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Anahtar Kelimeler:
adnan oktar diyanet rtük

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
çok yerinde bir karar çook geç bile kalındı
bu adamı devlet büyükleri görmüyormu
Hayırrrrrr.......nolamazzzzzzzzzzzzz..Bişz izleyicileri bu güzelliklerden mahrum edemezssinizzz
Adnan Oktarın genç kızları kandırarak kanalında şov yapıyor bu kanalın kapatılmasını canı gönülden istiyorum bu adamın hocalıkla ilgisi yok bu adamın kanalı kapatılarak ceza almasını istiyorum ben bir TV kanal açsam bu Adnan Oktar denen adam kızını gönderse ben orada seksi kıyafetlerle oynatsam gönlü razı olurmu ne demişler çalma milletin kapısını çalarlar bir gün kapını Adnan efendi.
diyaneti çok tastik etmiyorum ama dini kullanarak aile yapısını milletin yapısını bozmak için adama açıktan çalışıyor..şimdiye kadar kapatılmalıydı...
noldu da aranız bozuldu brader?
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