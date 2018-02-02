Diyanet Adnan Oktar'ın kanalının kapatılması için RTÜK'ü göreve çağırdı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Adnan Oktar'ın kanalı olan A9'un kapanması gerektiğini söylemiş ve Oktar'ın akli dengesinin yerinde olmadığını belirtmişti.

"BUNLARA SESİNİZİ ÇIKARTTINIZ MI?"

Oktar ise bu sözlere çok sert yanıt vermiş, "Kumarhanelerden, içki fabrikalardan alınan paralarla, vergilerle maaşlarınız ödeniyor. Bir kere bunlar hakkında açıklama yaptınız mı, bunlara sesinizi çıkarttınız mı? Gıkın çıkmıyor hoca efendi" demişti.

KANALIN KAPANMASINI İSTİYORLAR

Diyanet İşleri Başkanlığı bu sözlere yönelik resmi bir açıklama yapmadı. Fakat Kanal D Muhabiri Oğuz Şahin'in edindiği bilgiye göre, Diyanet Adnan Oktar'ın kanalının kapanması konusunda kararlı.

DİYANET PRİM YAPTIRMAK İSTEMİYOR

Diyanet İşleri Başkanlığı bu konu hakkında "Oktar'a prim yaptırmamak" için daha fazla konuşmak istemiyor. Fakat, Diyanet İşleri Başkanlığı, anayasal bir kurum olduğu ve bütçesini merkezi bütçeden almakta olduğunu belirtti.

RTÜK'Ü GÖREVE ÇAĞIRDILAR

Yaşanan tüm bu gelişmelerin ardından Diyanet, kanalın kapatılması için RTÜK'ü göreve çağırdı.

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