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Diyarbakır'da genç kadın kalbine sıktığı kurşunla intihar etti! Korkunç görüntüler kamerada

20.01.2021 11:25 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır'daki olay dehşete düşürdü. Erkek arkadaşının kalp krizinden öldüğünü öğrenen genç kadın, hastanede kalbine sıktığı kurşunla intihar etti. Erkek arkadaşının kalp krizinden öldüğünü öğrendi, hastanede kalbine sıktığı kurşunla intihar etti.

Korkunç olay Diyarbakır'da dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, kalp krizi geçiren bir kişi özel bir hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

KALP KRİZİNDEN HAYATINI KAYBETTİ

Şahıs, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

HABERİ ALAN KIZ ARKADAŞI İNTİHAR ETTİ

Kalp krizi nedeni ile hayatını kaybeden şahsın kız arkadaşı olduğu öğrenilen Derman B., hastane koridorunda haberi aldı. Sandalyeye oturan kadın, çantasından çıkardığı silahı kalbine doğrultarak tetiği çekip intihar etti.

KORKUNÇ ANLAR KAMERADA

Tüm bu anlar güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

(İHA)

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