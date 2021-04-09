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Diyarbakır için 'Başkent' ifadesini kullanan Ersin Korkut’a tepkiler çığ gibi büyüyor: 'Tutuklansın'

09.04.2021 22:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ersin Korkut, sosyal medya platformu TikTok’ta yayınlanan bir video sonrasında eleştiri oklarının hedefi oldu. Diyarbakır için 'başkent' ifadesini kullanan ünlü oyuncu, "Seviyoruz Amed'i. Başkentimiz" dedi. Video kısa sürede binlerce tepki alırken, Ersin Korkut için 'Tutuklansın' etiketi açıldı.

Diyarbakır için 'Başkent' ifadesini kullanan Ersin Korkut’a tepkiler çığ gibi büyüyor: 'Tutuklansın'

Çok Güzel Hareket Bunlar programıyla tanınan sonrasında yer aldığı film ve dizilerle ününe ün katan Ersin Korkut, sosyal medya platformu TikTok’ta yayınladığı bir video yüzünden eleştiri oklarının hedefi oldu.

Oyuncu Ersin Korkut'un Diyarbakır ziyaretinde yanındaki şahıs ile yaptığı konuşma, sosyal medya platformu TikTok'ta yayınlandı. Yanındaki kişinin sorduğu "Diyarbakır'ı nasıl buldun?" sorusuna cevap veren Korkut, "Diyarbakır, Amed. Bizim başkentimiz" ifadelerini kullandı.

"BAŞKAN BEN OLAYIM"

Daha sonra yine aynı kişinin yönelttiği "Sen de başkanımız olmak ister misin?" sorusunu yanıtlayan Korkut, "Başkan ben olayım" dedi ve güldü. Ersin Korkut'un bu cevabı üzerine yanındaki kişi ise "Belki ülke daha iyi yönetilir" dedi.

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ERSİN KORKUT İÇİN 'TUTUKLANSIN' ETİKETİ AÇILDI

İkilinin bu diyaloğu sosyal medyada kısa süre içerisinde yayılırken, tepkiler de art arda geldi. Kullanıcılar Korkut'un açıklamasını eleştirdi ve #ErsinKorkutTutuklansın hashtagi altında paylaşımlarda bulundu. Binlerce mesajın atıldığı #ErsinKorkutTutuklansın etiketi Twitter'de kısa sürede 1 numaraya çıktı.

TEPKİLERİN ARDINDAN GERİ ADIM ATTI

Gelen tepkilerden sonra geri adım atan ve Twitter hesabından yeni bir paylaşımda bulunan Korkut, "Binlerce yıllık tarihiyle medeniyetlere beşiklik yapmış kültür başkenti Diyarbakır'dayız." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
tiktok Ersin Korkut
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Nasıl bir ülke olduk Ya Rabbim? Erdoğan Diyarbakır'a Amed Tunceliye Dersim derken sorun yok. ünlü biri Amed diyince fırtına kopariyorlar. Madem hainlikse konuşmak önce siyasetçilerden başlamak lazım
Tükürdüğünü yalamak böyle bir şey, o kadar hızlı dönmüş ki, vantilatör yanında yavaş kalmış

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