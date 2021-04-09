Diyarbakır için 'Başkent' ifadesini kullanan Ersin Korkut’a tepkiler çığ gibi büyüyor: 'Tutuklansın'

Çok Güzel Hareket Bunlar programıyla tanınan sonrasında yer aldığı film ve dizilerle ününe ün katan Ersin Korkut, sosyal medya platformu TikTok’ta yayınladığı bir video yüzünden eleştiri oklarının hedefi oldu.

Oyuncu Ersin Korkut'un Diyarbakır ziyaretinde yanındaki şahıs ile yaptığı konuşma, sosyal medya platformu TikTok'ta yayınlandı. Yanındaki kişinin sorduğu "Diyarbakır'ı nasıl buldun?" sorusuna cevap veren Korkut, "Diyarbakır, Amed. Bizim başkentimiz" ifadelerini kullandı.

"BAŞKAN BEN OLAYIM"

Daha sonra yine aynı kişinin yönelttiği "Sen de başkanımız olmak ister misin?" sorusunu yanıtlayan Korkut, "Başkan ben olayım" dedi ve güldü. Ersin Korkut'un bu cevabı üzerine yanındaki kişi ise "Belki ülke daha iyi yönetilir" dedi.

ERSİN KORKUT İÇİN 'TUTUKLANSIN' ETİKETİ AÇILDI

İkilinin bu diyaloğu sosyal medyada kısa süre içerisinde yayılırken, tepkiler de art arda geldi. Kullanıcılar Korkut'un açıklamasını eleştirdi ve #ErsinKorkutTutuklansın hashtagi altında paylaşımlarda bulundu. Binlerce mesajın atıldığı #ErsinKorkutTutuklansın etiketi Twitter'de kısa sürede 1 numaraya çıktı.