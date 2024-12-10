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  4. Diyet, detoks, spor sonuç verdi! Bergüzar Korel'in sırt dekolteli elbisesiyle pozlarına yorum yağdı

Diyet, detoks, spor sonuç verdi! Bergüzar Korel'in sırt dekolteli elbisesiyle pozlarına yorum yağdı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
10.12.2024 08:50
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8 ayda 20 kilo veren Bergüzar Korel Altın Kelebek gecesinde giydiği elbiseyle verdiği pozları paylaştı. Hem diyet hem de sporunu aksatmayan Bergüzar Korel'in tarzı sosyal medyada büyük beğeni aldı.

Diyet, detoks, spor sonuç verdi! Bergüzar Korel'in sırt dekolteli elbisesiyle pozlarına yorum yağdı

Bergüzar Korel, 2009 yılında kendisi gibi oyuncu olan Halit Ergenç ile hayatını birleştirdi. Çiftin 2010 yılında dünyaya gelen oğlu Ali, 2020'de ikinci çocukları Han ve 2021'de kızları Leyla ile aileleri büyüdü.

Üçüncü bebeğini kucağına aldıktan sonra, hamilelik dönemindeki kilolarından kurtulmak için yoğun bir çaba sarf eden Korel, diyet ve sporla kısa sürede eski formuna kavuştu.

Sekiz ayda 20 kilo vererek şaşırtıcı bir değişim geçiren Bergüzar Korel, Altın Kelebek Ödülleri'ne gece mavisi, sırt dekolteli elbisesiyle katıldı ve gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

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Görenlerden büyük övgü alan ünlü oyuncu, "Bergüzar'ın güzelliği karşısında susarım" ve "Çok fit ve sade bir görünüm" gibi yorumlar aldı.

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BERGÜZAR KOREL'İN DETOKSU

Korel, formunu korumak için özel bir diyetisyenle çalışmaya devam ediyor ve zaman zaman yaptığı detoks ile sağlıklı yaşamına katkı sağlıyor. Oyuncu aynı zamanda yürüyüşünü de eksik etmiyor.

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Korel detoks sırasında akşam yemek yemediği için (yemek yerine 1 orta boy muz, 12 adet çilek, 2 dilim beyaz peynir ve1 avuç yer fıstığı yiyor) zorlandığını da itiraf etmişti.

Anahtar Kelimeler:
Bergüzar Korel
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