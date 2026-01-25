Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

“Diyet yapmadım” dedi, 16 kilo verdi! İşte sırrı buymuş...

Ünlü televizyon yıldızı Ferne McCann, sosyal medyada paylaştığı videoda bir günde neler yediğini anlattı. Yüksek proteinli beslenmeye odaklandığını söyleyen McCann, 16 kilo verdiğini söyledi.

“Diyet yapmadım” dedi, 16 kilo verdi! İşte sırrı buymuş...
Çiğdem Sevinç

I’m A Celebrity yıldızı Ferne McCann, sosyal medyada büyük ilgi gören paylaşımında günlük beslenme rutinini takipçileriyle paylaştı. 35 yaşındaki ünlü isim, @fernutrition adlı sayfasında yayınladığı videoda en önemli kuralının yüksek protein olduğunu söyledi.

“Diyet yapmadım” dedi, 16 kilo verdi! İşte sırrı buymuş... 1

'HEM SAĞLIKLI HEM DE LEZZETLİ'

Videoya şık beyaz gömleği ve kırmızı bandanasıyla gülümseyerek başlayan McCann, “Ben diyete inanmıyorum. Her şey hem sağlıklı hem de lezzetli olmalı” ifadelerini kullandı.

Güne proteinli öğün yerine geçen smoothie, multivitamin ve kreatinle başlayan Ferne McCann, ara öğünde protein cipsi ve acılı lor peyniri sosu tercih etti. Öğle yemeğinde ise ekşi mayalı ekmek üzerinde sardalya, cherry domates ve taze kişniş yer aldı.

Akşam saat 17.30 civarında yemeğini yediğini söyleyen McCann, bu öğünde ekmeksiz burger, yüksek proteinli sos ve kabak-havuç şeritleri tüketti. Günün finalini ise yoğurt, yaban mersini ve protein bar parçalarıyla yaptı.

“Diyet yapmadım” dedi, 16 kilo verdi! İşte sırrı buymuş... 2

14 KİLO VERDİ

İki çocuk annesi ünlü isim, daha önce yaptığı açıklamalarda katı diyetlere karşı olduğunu, sürdürülebilir beslenmenin daha önemli olduğunu vurgulamıştı. Ferne McCann, bu yöntemle yaklaşık yaklaşık 14 kilo verdiğini, enerjisinin arttığını ve kilosunu koruduğunu belirtti.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yaptıracağı estetik ucuz olsun isterken suratından oluyorduYaptıracağı estetik ucuz olsun isterken suratından oluyordu
Ölümcül virüs alarmı! Nipah vakaları arttıÖlümcül virüs alarmı! Nipah vakaları arttı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
diyet kilo verme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Trump'ın bile bunu konuşmaya izni yok! Venezuela operasyonunda kullanılan 'gizemli silahın' ismi belli oldu

Trump'ın bile bunu konuşmaya izni yok! Venezuela operasyonunda kullanılan 'gizemli silahın' ismi belli oldu

Yasak ilişki yaşadığı adamın boğazını kesip başına satırla vurarak katletti!

Yasak ilişki yaşadığı adamın boğazını kesip başına satırla vurarak katletti!

Galatasaray Fatih Karagümrük deplasmanında kendini buldu!

Galatasaray Fatih Karagümrük deplasmanında kendini buldu!

Eski FBI Ajanı ile sessiz sedasız evlendi! İşte gelinliği

Eski FBI Ajanı ile sessiz sedasız evlendi! İşte gelinliği

Düğünlerdeki bir gelenek tarih oluyor!

Düğünlerdeki bir gelenek tarih oluyor!

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.