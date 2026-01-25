“Diyet yapmadım” dedi, 16 kilo verdi! İşte sırrı buymuş...

I’m A Celebrity yıldızı Ferne McCann, sosyal medyada büyük ilgi gören paylaşımında günlük beslenme rutinini takipçileriyle paylaştı. 35 yaşındaki ünlü isim, @fernutrition adlı sayfasında yayınladığı videoda en önemli kuralının yüksek protein olduğunu söyledi.

'HEM SAĞLIKLI HEM DE LEZZETLİ'

Videoya şık beyaz gömleği ve kırmızı bandanasıyla gülümseyerek başlayan McCann, “Ben diyete inanmıyorum. Her şey hem sağlıklı hem de lezzetli olmalı” ifadelerini kullandı.

Güne proteinli öğün yerine geçen smoothie, multivitamin ve kreatinle başlayan Ferne McCann, ara öğünde protein cipsi ve acılı lor peyniri sosu tercih etti. Öğle yemeğinde ise ekşi mayalı ekmek üzerinde sardalya, cherry domates ve taze kişniş yer aldı.

Akşam saat 17.30 civarında yemeğini yediğini söyleyen McCann, bu öğünde ekmeksiz burger, yüksek proteinli sos ve kabak-havuç şeritleri tüketti. Günün finalini ise yoğurt, yaban mersini ve protein bar parçalarıyla yaptı.

14 KİLO VERDİ

İki çocuk annesi ünlü isim, daha önce yaptığı açıklamalarda katı diyetlere karşı olduğunu, sürdürülebilir beslenmenin daha önemli olduğunu vurgulamıştı. Ferne McCann, bu yöntemle yaklaşık yaklaşık 14 kilo verdiğini, enerjisinin arttığını ve kilosunu koruduğunu belirtti.