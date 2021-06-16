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Diziler birleşiyor! Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar Kırmızı Oda sürprizi

16.06.2021 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 ekranlarında sezon başında beri her hafta fırtınalar estiren Kırmızı Oda dizisi bu hafta sezon finali yapıyor. Ancak fenomen dizinin yayınlanan fragmanında yapılan sürpriz izleyiciyi şaşkın çevirdi. Geçtiğimiz hafta sezon finali yapan Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i bu hafta doktor hanımın muayenehanesine gelerek dizinin son bölümüne konuk oluyor.

Diziler birleşiyor! Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar Kırmızı Oda sürprizi

Gülseren Budayıcıoğlu'nun iki ayrı eserinden uyarlanan Masumlar Apartmanı ve Kırmızı Oda dizisi birleşiyor. Geçtiğimiz hafta ekranlara ara veren Masumlar Apartmanı'nın sevilen karakteri Gülben, bu hafta Kırmızı Oda dizisine dahil oldu. İki dizininde ana konusu olan doktor hanıma konuşmaya gelen Gülben'in fragmanda görülmesi izleyiciyi epey heyecanlandırdı.

KIRMIZI ODA'DA GÜLBEN SÜRPRİZİ

Gerçek karakterlerin yaşam öykülerini barındırdığı Gülseren Budayıcıoğlu'nun eserlerinden uyarlanan Kırmızı Oda dizisi, bu hafta ekrana gelecek olan 42. bölümüyle sezon finali yapacak. Sezon finalinde Budayıcıoğlu'nun TRT1 ekranında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinden sürpriz bir isim konuğun yer alması dizinin sıkı takipçilerini heyecanlandırdı.
Diziler birleşiyor! Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Kırmızı Oda'ya geliyor

Geçtiğimiz hafta sezon finali yapan Masumlar Apartmanı'nın sevilen karakteri Gülben, yaşadığı psikolojik sorunlara son vermek için doktor hanımın ziyaretine gelecek. Fenomen dizinin sezon finaline konuk olan Gülben karakteri, yeni sezonda iki dizinin bir süreliğine birleşme kararı alacağını akıllara getirdi.

Diziler birleşiyor! Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Kırmızı Oda'ya geliyor

KIRMIZI ODA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Babası Vahit Bey'in ölümünden sonra Mitra'nın babasının yasak aşkı olduğunu öğrenen Zafer, eşine geri dönme kararı alır ve doktor hanıma eşine aşık olduğunu söyler. Eşi Nihal el ele tutuşarak Doktor Hanım'a gelen Zafer, karşısında Mitra'yı görüyor. Ancak aralarındaki sorunun çözülmesi ve herkesin yoluna bakması mutlu bir son olacak gibi gözüküyor. Öte yandan Sadi'nin dillere destan aşkı Azra'da bu hafta ilk kez izleyiciye kendisini gösterecek. Sadi karakterinin büyük aşkı Azra'ya ise ünlü oyuncu Deniz Uğur hayat verecek.


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Kırmızı Oda dizisi Masumlar Apartmanı dizisi Binnur Kaya Merve Dizdar
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