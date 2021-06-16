Diziler birleşiyor! Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar Kırmızı Oda sürprizi

Gülseren Budayıcıoğlu'nun iki ayrı eserinden uyarlanan Masumlar Apartmanı ve Kırmızı Oda dizisi birleşiyor. Geçtiğimiz hafta ekranlara ara veren Masumlar Apartmanı'nın sevilen karakteri Gülben, bu hafta Kırmızı Oda dizisine dahil oldu. İki dizininde ana konusu olan doktor hanıma konuşmaya gelen Gülben'in fragmanda görülmesi izleyiciyi epey heyecanlandırdı.

KIRMIZI ODA'DA GÜLBEN SÜRPRİZİ

Gerçek karakterlerin yaşam öykülerini barındırdığı Gülseren Budayıcıoğlu'nun eserlerinden uyarlanan Kırmızı Oda dizisi, bu hafta ekrana gelecek olan 42. bölümüyle sezon finali yapacak. Sezon finalinde Budayıcıoğlu'nun TRT1 ekranında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinden sürpriz bir isim konuğun yer alması dizinin sıkı takipçilerini heyecanlandırdı.



Geçtiğimiz hafta sezon finali yapan Masumlar Apartmanı'nın sevilen karakteri Gülben, yaşadığı psikolojik sorunlara son vermek için doktor hanımın ziyaretine gelecek. Fenomen dizinin sezon finaline konuk olan Gülben karakteri, yeni sezonda iki dizinin bir süreliğine birleşme kararı alacağını akıllara getirdi.