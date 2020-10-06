Diziler reyting için yarıştılar... 5 Ekim 2020 Pazartesi reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

5 Ekim Pazartesi akşamı TV'de birbirinden güzel programlar ve diziler kıyasıya reyting için yarıştı. Bilindiği üzere bir dizi/program diğer vatandaşlar tarafından da çok izlendiği takdirde ekranlarda kalma ömrü uzuyor. Bu sebepten vatandaşlar bir önceki gün izlediği dizi ya da programların ne kadar reyting aldığını öğrenmek istiyor. 5 Ekim 2020 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı araştıran vatandaşlar, önceki akşamın reytinglerinde en çok izlenen programın hangisi olduğunu öğrenmek istiyor. İşte dün akşamki reyting sonuçları açıklamadan yayınlanan diziler ve programlar...
Koronavirüs salgınından dolayı evde vakit geçiren vatandaşlar TV programlarını izleyerek zaman geçirmeye çalışıyor. Peki Pazartesi günü hangi programlar ve diziler kıyasıya yarıştı?
ATV'de öğleden sonra yayınlanan ve izleyicinin takip ettiği Esra Erol'da programının ardından akşam kuşağında Gençliğim Eyvah dizisi seyirciyle buluştu.
Kanal D'de akşam kuşağında ise Kanal D Ana Haber Bülteni'nden sonra Recep İvedik filmi yayınlandı.
Star Tv'nin akşam kuşağında Ana Haber Bülteni'nden sonra sevilen dizi Seferin Kızı izleyicisinin karşısına çıktı.
Fox TV'de ise öğleden sonra sırasıyla; Zuhal Topal'la Sofrada, Selçuk Tepeli ile Ana Haber ve sevilen dizi Yasak Elma ekranlara geldi.
TRT1 ekranlarında ise akşam kuşağında, kısa sürede reyting rekorları kıran Masumlar Apartmanı izleyici ile buluştu.
TV 8 ekranlarında gündüz kuşağında Doya Doya Moda yarışmasından sonra En Şık Benim yayınlandı. Akşam kuşağında ise Masterchef Türkiye ekranlara geldi.
Dün Show TV'de akşam kuşağında, izleyiciyi ekranlara kilitleyen Çukur dizisi yayınlandı.
TV ekranlarının iddialı dizileri dün akşam kıyasıya yarıştı. 5 Ekim 2020 Pazartesi reyting sonuçları belli oldu mu araştıran vatandaşlara, dün akşam yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları açıklandığını belirtelim.
Açıklanan reyting sonuçlarına göre ilk sırada TRT1'in yeni dizisi Uyanış Büyük Selçuklu oldu.
Total sonuçların ikinci sırasında ise Show TV'nin sevilen dizisi Çukur yerini aldı.
Üçüncü sıraya ise TV8'in sevilen yarışma programı Masterchef Türkiye yerleşti.
Dördüncü sırada Neslihan Atagül ve Engin Akyürek'in başrollerini paylaştığı Seferin Kızı yer aldı.
Total sonuçların beşinci sırasında ise Selçuk Tepeli ile Ana Haber yer aldı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum