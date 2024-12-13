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  4. Dizisi apar topar final yaptı! Ebru Şahin davet tarzıyla olay oldu! Gömleğinin düğmelerini tek tek açıp poz verdi

Dizisi apar topar final yaptı! Ebru Şahin davet tarzıyla olay oldu! Gömleğinin düğmelerini tek tek açıp poz verdi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
13.12.2024 08:37
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Son olarak Murat Yıldırım ile başrolünü paylaştığı Gizli Bahçe dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkan Ebru Şahin erken final kararıyla adeta yıkılmıştı. Dizisinin final kararının ardından davetlerde boy gösteren Şahin son pozlarıyla dikkat çekti. Ünlü ismin iddialı tarzı takipçilerinden tam not aldı.

Dizisi apar topar final yaptı! Ebru Şahin davet tarzıyla olay oldu! Gömleğinin düğmelerini tek tek açıp poz verdi

İstanbullu Gelin, Yasak Elma, Hercai, Destan ve Gizli Bahçe gibi birçok projede boy gösteren ünlü oyuncu Ebru Şahin son dizisinin erken final kararı ile üzülmüştü.

Şahin'in, Murat Yıldırım ile başrolünü paylaştığı Gizli Bahçe dizisi için birkaç bölümde final kararı alındı. Dizisinin finalinden sonra davetlerde boy gösteren ünlü isim bu defa cesur tarzıyla dikkat çekti.

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PEŞ PEŞE PAYLAŞTI

Ebru Şahin; Jean bir etek ve Jean gömlek kombini yaptı. Gömleğinin düğmelerini açan Şahin siyah dantelle iç çamaşırı ile bakana bir daha baktırdı.

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Sosyal medyada peş peşe iddialı karelerini yayınlayan güzel oyuncu kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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YORUM YAĞDI

Ebru Şahin'e; 'Bu bebeksi bu seksi güzellik ne böyle?', 'Güzelliğin şaka mı?', 'Aşırı iyi duruyor' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Ebru Şahin
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