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  4. 'DM’den bana yürüyorlar' diyen Aynur Aydın'ın sütyeni olay oldu

'DM’den bana yürüyorlar' diyen Aynur Aydın'ın sütyeni olay oldu

07.12.2020 17:03 | Son Güncelleme:
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'DM’den bana yürüyorlar' diyen Aynur Aydın'ın sütyeni olay oldu

Şarkıcı Aynur Aydın "Sosyal medyada beğeniliyorum. DM’den bana ismini veremeyeceğim mavi tikli ünlüler de yürüyor" dedi. Aydın açıklaması gündem olduğu sıralarda yaptığı paylaşımıyla da olay oldu.

Son dönemde, Bünyas Herek ile seslendirdiği yeni şarkısı 'Sahiden' ile konuşulan Aynur Aydın, katıldığı programda çarpıcı itiraflarda bulundu.

Yasemin Şefik’in Best FM’deki programına bağlanan şarkıcı, "Sosyal medyada paylaştığın yazılar ya da fotoğraflara en çok ne tarz yorumlar alıyorsun?” sorusuna cevap verdi.

34 yaşındaki Aydın, "Beni beğeniyorlar, güzel buluyorlar. En çok da DM’den (direkt mesaj) mesajlar geliyor. DM’den bana yürüyorlar. Hatta ismini vermeyeceğim 'mavi tıklı'lar yürüyor" açıklamasını yaptı.

Ekran Alıntısı

Sosyal medyayı aktif kullanan Aynur Aydın, daha önce 'sütyen' paylaşımıyla gündeme gelmişti. Aynur Aydın ardından da sosyal medyada kiraz detayla sütyeniyle yatakta poz verdi. Aydın'ın fotoğrafında sehpa altındaki sütyen takipçilerinin gözünden kaçmayınca fotoğrafa yorum yağdı.

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