DNA soy testi yaptırdıktan sonra 'var olmadığını' söylenen kadın şaşkına döndü

Adı ve göbek adıyla anılmasını isteyen Lydia Ellen, hayatını değiştirecek bir test sonucu aldı. Üniversiteye başlamak için sağlık kontrollerinden geçmesi gereken Ellen, merak ettiği için DNA testi yaptırdı. Doğum tarihinin Mayıs 1998 olmasına rağmen doğumdan sonra yapılan MMR aşısının Temmuz 1997 yılında kayıt edildiği ortaya çıktı. Durumu annesine anlatan Ellen, “Kafam çok karıştı. Aileme sordum ve onlar da aynı şekilde bu duruma bir anlam veremedi. Bu sonuçtan sonra kendi doğum tarihimde var olmadığımı anladık” dedi.

DNA TESTİNDE ETNİK KÖKENİNİ ÖĞRENDİ

Doğum tarihindeki karışıklıktan bir süre kafa karışıklığı yaşadığını dile getiren Ellen DNA testinde etnik kökenlerine dair bilgilere de erişti. Sonuçlara göre genetik yapısının %34’ünün İngiltere ve Kuzeybatı Avrupa’ya kadar uzandığını belirtildi.



