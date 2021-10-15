Sosyal medyanın kusursuz güzellik kalıplarını yıktı! Fotoğraflarının arkasındaki gerçekliği gösterdi

Sosyal medyada özellikle ünlülerin ve fenomenlerin paylaştığı fotoğrafların sonrasında kullanıcılar kendilerini öz güvensiz ve çirkin hissetmeye başladıklarını dile getiriyor. Ancak bir sosyal medya fenomeni olan Bree Lenehan, kusursuz güzellik anlayışının gerçek olmadığını gösterdi. Lehehan fotoğraflarını mükemmel görünecek şekilde yeniden düzenlediğini itiraf etti ve takipçilerine bunu bir örnekle açıkladı.

“DOĞRU IŞIK VE POZ HER ŞEYİ DEĞİŞTİRİR”

Avustralyalı Bree Lenehan, poz ve ışıklandırmanın fotoğrafları ve vücut şeklinizi nasıl etkileyebileceğini ortaya çıkarmak için vücut pozitif karşılaştırmalı fotoğraflar çekmesiyle tanınıyor. Instagram’da 469 bin takipçisi bulunan fenomen isim son gönderisinde fotoğraflarını düzenlendiğini itiraf etti.

Doğru ışık ve duruş sayesinde fotoğraflarda herkesin mükemmel gözükebileceğini savunan Bree Lenehan takipçilerine bedenlerini sevmeleri için öğütler verdi. Sosyal medya hesabından doğal hallerini paylaşan fenomen isim, “Hayatınızın tadını çıkarmaya karar vermeden önce her şeyin mükemmel olmasını beklemeyin. Olduğunuz gibi zaten harikasınız” notunu ekledi.



