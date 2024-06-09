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Doctor Who'da bir ilk! Ncuti Gatwa ve Jonathan Groff öpüştü sosyal medya yıkıldı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
09.06.2024 11:00
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Doctor Who dizisinin 14. sezonu Disney Plus'ta yayınlanıyor. Doctor Who son bölümde Ncuti Gatwa ve Jonathan Groff'un öpüşme sahnesi sosyal medyayı salladı. İkilinin o sahnesine "Muhteşem uyum" yorumları yağdı.

Doctor Who'da bir ilk! Ncuti Gatwa ve Jonathan Groff öpüştü sosyal medya yıkıldı

Uzun yıllardır devam eden İngiliz yapımı Doctor Who, 2024 yılında da ekranlarda yer alıyor. Bu sezonla birlikte dizinin tarihindeki 15. doktoru oynayacak olan Ncuti Gatwa roldeki başarısıyla izleyicilerden tam not alıyor.

İlk siyahi doktor olan Ncuti Gatwa'nın TARDİS adlı uzay-zaman makinesine atlayarak geçirdiği maceralara yer verilen sezonda bir ilk yaşandı.

Doctor Who son bölümde iki erkek oyuncunun öpüşmesinin yayınlanması tarihe geçti.

Hayranlar, 1963 yılında başlayan dizide çığır açan bir hareketle öpüşen Ncuti Gatwa ve Jonathan Groff arasındaki 'heyecan verici kimyayı' övdü.

Dizinin altıncı bölümü, Doktor (Ncuti) ve yol arkadaşı Ruby Sunday'in (Millie Gibson) 1813'e yaptıkları yolculukla tarihi bir temayı ele aldı.

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DOKTOR WHO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İngiltere'de bir baloya katılan doktorun yolu, konukları öldüren şekil değiştiren Chuldur'ların izini sürmeye çalışırken Rogue (Jonathan) adında yakışıklı bir ödül avcısıyla kesişir.

Bölüm ilerledikçe çift flört ederek ve balo salonunda danslarıyla konukları şok etti.

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Duygusal son sahnede Doktor, dünyayı kurtarmak için en iyi arkadaşı Ruby'yi feda etme fikriyle mücadele ederken gözyaşlarına boğuldu.

Ruby üçlü formun içinde Chuldurs'un yanında dururken Rogue Doktor'a “Dünyayı kurtarmak için arkadaşını kaybedebilir misin?” diye sordu.

Doktor karşılık verdi: “Yapamam. Bu Ruby'yi doğrudan cehenneme gönderir!"

Bunun üzerine Rogue kendini feda etti ama önce Doktor'a bir öpücük verdi. O anlar sosyal medyayı da salladı.


Vitrin


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