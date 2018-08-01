MAGAZİN

Doğa Rutkay: Bir başıma dolaşmaya son!

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.08.2018 15:17 | Son Güncelleme

İkiz bebeklerini kucağına alarak büyük bir mutluluk yaşayan Doğa Rutkay, önceki gün çocuklarıyla gezmeye çıktı

Doğa Rutkay: Bir başıma dolaşmaya son!

İki hafta önce Piraye ve Rutkay Kerim adını verdiği ikizlerini kucağına alan Doğa Rutkay, yürüyüşe başladı. Önceki gün çocuklarını gezdirmeye çıkaran oyuncu o anı sosyal medya hesabından paylaşıp altına şu notu düştü:

"Bir başıma dolaşmalara son!

Ninniler, laf anlatmalar, muhteşem sesimle şarkılar filan

Bol gürültüye alışıklar.

7,5 aylığa kadar Güldür Güldür Show'da çalıştılar

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Onlarca alkış aldılar, kılıktan kılığa girdiler.

"Her şey bu masada"yı benimle beraber sundular.

Bu bebeler insanlara ve bol gürültüye alışık..."

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Doğa Rutkay anne Doğa Ruykay

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